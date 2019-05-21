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Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci: Vatandaş "siz yönetemiyorsunuz" diyor

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci: Vatandaş "siz yönetemiyorsunuz" diyor

Star gazetesi'nden Fadime Özkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci’yle İstanbul seçimlerini konuştu. İçeriden eleştirilerin yer aldığı röportaj bir süre sonra yayından kaldırıldı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci Star gazetesinden Fadime Özkan'la bir röportaj gerçekleştirmişti. 

Ekinci'nin, İstanbul secimlerinde AK Parti’nin “nerede hata yaptığını” açıklıkla anlattığı röportaj internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

“Artık kendi seçmenimizle saatlerce tartışıyoruz”

Azmi Ekinci şimdiye kadar yapılan 15 seçimin tamamında yer almış oldukça tecrübeli. Ekinci daha önce AK Parti seçmenine gittiklerinde seçmenin adres vererek “Bize gelmeyin, filan kişiye/kişilere gidin” dediğini ama şimdi seçmenlerinin kendileriyle saatlerce tartıştığını söyledi ve artık her şeyi sorgulayan bir seçmen yapısının olduğunu dile getirerek bu bizim seçmenler konusunda geldiğimiz nokta ve üzerinde çok iyi bir şekilde durmamız gereken bir gerçek dedi.

Esenyurt’ta muhalefeti değil AK Parti seçmenini ikna etmekle uğraştığını belirten Ekinci, AK Parti’ye yöneltilen en büyük eleştirilerin şunlar olduğunu söyledi:

Vatandaş AK Parti'yi eleştiriyor

Adam kayırma, rantçılık gibi negatif şeylerin yanında vatandaşın ayağına gitmeme, halktan kopukluk, marjinalleşme gibi hususlar. Sayın Cumhurbaşkanımız mesela bodrum kattaki bir eve misafir oluyor, diz çöküyor, çorbasını içiyor hemhal oluyor ama beyefendilerin ayağına kadar gittiğimiz halde zahmet edip bize kapılarını bile açmıyorlar diyorlar. Ayrıca belediye başkanı, yardımcıları ve yöneticilerinin israf ve şatafatları eleştiriliyor. Bunların etrafında dolaşan ihalecisi, müteahhidi gibi kesimlerden oluşan gruplarda ciddi bir ekonomik statü farklılığı oluşan tepki. Haliyle vatandaş da ‘Ben sana oy veriyorum, sen beni unutuyor bir kesimi zenginleştiriyor, kendine hayat kuruyorsun’ gibi konularda son derece ciddi eleştiriler var. Bizim hakikaten bundan sonraki süreçte yeni bir sayfa açıp yeni yüzlerle yeni söylemlerle alana inmemiz gerek.”

Ekinci, vatandaşın AK Parti’ye “artık yönetemiyorsunuz” demeye başladığını şu sözlerle anlattı:

"Vatandaş ‘tanzimleri niye açmak zorunda kaldınız?’ diyor. Biz de “bir takım art niyetliler domates, patates, soğan üzerinden bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Onun için bunları açtık/açmak zorunda kaldık” dediğimizde “Neden, sizin zabıtanız yok mu, emniyetiniz yok mu, maliyeniz yok mu, niye denetlemiyorsunuz?’ diyor. 'Yapıyorlar da yetişemiyorlar' dendiğinde, O zaman “siz yönetemiyorsunuz” diyor. Artık sorular bu noktaya gelmiş."

Ayrıca Ekinci seçimlerde organize bir usülsüzlük olduğunu savunarak Kürtlerin beka söyleminden rahatsız olduklarını eğer bu söylem olmasaydı mütedeyyin Kürtlerden AK Parti'nin oy alabileceğini dile getirdi.

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