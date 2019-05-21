HABER /  SPOR

Şike görüşmesinin gizli kamera kaydı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı

Gürcistan Güvenlik Dairesi, şike yaptıkları suçlamasıyla 8'i aktif olmak üzere 11 futbolcuyu gözaltına aldı.

Gürcistan Güvenlik Dairesi, Gürcistan'ın 1. ve 2. liglerinde oynayan 8'i aktif olmak üzere 11 futbolcunun şike yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Gürcistan Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 ve 19 Mayıs'ta Gürcistan 1. Lig ve 2. Lig'de oynanan iki maçta şike yaptıkları iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, 3 Mayıs'ta 2. ligde Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria, 19 Mayıs'ta ise 1. ligde Vit Jorjia ile Dinamo Batumi futbol takımları arasında oynanan maçlarda şike yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. 

Söz konusu kişilerin yaptıkları şike sonucu 93 bin Gürcistan larisi (yaklaşık 204 bin lira) kazandıklarının belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'ye Avrupa piyangosu vurdu! İşte ihtimaller
Fenerbahçe'ye Avrupa piyangosu vurdu! İşte ihtimaller
Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor
Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor
Galatasaray'dan Arda ve Burak'a olay gönderme
Galatasaray'dan Arda ve Burak'a olay gönderme
BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin yeni düzenleme ile ilgili açıklama!
BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin yeni düzenleme ile ilgili açıklama!
Ramazan ayına özel dev kampanya PTT'den
Ramazan ayına özel dev kampanya PTT'den
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere tam destek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere tam destek
ÖNCEKİ HABERLER
İran'da uçakta 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İran'da uçakta 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sera Tokdemir kaç yaşında boşandığı eşi Göksel Gencer kimdir?
Sera Tokdemir kaç yaşında boşandığı eşi Göksel Gencer kimdir?
Kesin bilgi deyip yazdı! Tarafsız Bölge İmamoğlu yayını niye erken bitti
Kesin bilgi deyip yazdı! Tarafsız Bölge İmamoğlu yayını niye erken bitti
Çin, ABD'den daha çok gemiye sahip
Çin, ABD'den daha çok gemiye sahip
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Bayramda noterler açık mı 2019 ramazan bayramı noter çalışma saatleri
Bayramda noterler açık mı 2019 ramazan bayramı noter çalışma saatleri
Sera Tokdemir eşi kim futbolcu Göksel Gencer'den neden boşandı
Sera Tokdemir eşi kim futbolcu Göksel Gencer'den neden boşandı
Yorumlar