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Galatasaray'dan Arda ve Burak'a olay gönderme

Galatasaray'dan Arda ve Burak'a olay gönderme

2016 yılında A Milli Takım’dan ayrılan Arda ve Burak, Kosova maçıyla geri dönünce, Barış Manço’nun şarkısı 'Yaz Dostum'la Fatih Terim’e gönderme yapmıştı. 22. şampiyonlukta stat hoparlöründen bu şarkı yükseldi, rövanş alındı.

Galatasaray’ın 22. Şampiyonluğunun ardından stat hoparlörlerinden, merhum Barış Manço’nun, “Yaz dostum” şarkısı çalınmaya başlandı. Herkes sürpriz bu şampiyonluk şarkısının, sebebini merak ediyordu. ‘Yaz dostum’la 22. şampiyonluğun kayıtlara geçilmesi mi kast ediliyordu. Yoksa başka bir anlamı var mıydı? Kayıtlara geçen 22. şampiyonluk üzerinden Galatasaray camiası ve Fatih Terim, iki eski küskün yıldız Burak Yılmaz ve Arda Turan’a mesaj gönderiyordu.

Terim'e gönderme olarak yorumlanmıştı
Akşam'ın haberine göre; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından Fatih Terim’le yaşadığı problemler nedeniyle Milli Takım’dan uzaklaşan Burak Yılmaz ve Arda Turan, Kosova maçıyla yeniden takıma dönmüştü. İkili ‘Yaz dostum’ şarkısını birlikte söyleyerek Fatih Terim’e mesaj vermişti. O dönem basında, “Arda Turan ve Burak Yılmaz, düet yaptı, Barış Manço’nun Yaz Dostum şarkısıyla Terim’e mesaj yolladı” şeklinde haberler yer almıştı.

Rakip olarak döndüler
Fatih Terim 2017’de Galatasaray’ın başına geçti, Arda Turan geçen sezon Başakşehir’e geldi, Burak Yılmaz da bu sezonun ikinci yarısından itibaren Beşiktaş forması giymeye başladı.

Rövanş alındı
Medipol Başakşehir’i mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, dolayısıyla bu takımın formasını giyen Arda Turan da mağlup edilmiş oldu. Aynı şekilde Beşiktaşlı Burak Yılmaz da Galatasaray’ın gerisinde kalmıştı. ‘Yaz Dostum’ şarkısını çalmanın ve bu iki oyuncuya mesaj vermenin tam sırasıydı. Bu yüzden 22. şampiyonlukta stat hoparlörlerinden bu şarkı çalındı. Günün anlam ve önemine uygun olarak çalınan şarkının bir anlamda da 3 yıl önce yaşananların rövanşı olduğu da dikkatlerden kaçmadı. 

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