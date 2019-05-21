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Ekrem İmamoğlu'ndan "Büyükşehir pusulası verilmedi" sözlerine sert yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan "Büyükşehir pusulası verilmedi" sözlerine sert yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Büyükşehir pusulası verilmedi" sözlerine ilişkin, "Aslında bunların skeçleri yazılır ve oynanır. Büyükşehirde ilçelere oranla daha çok oy kullanılmış. Masum insanları kandırıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi?"

YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin soruya İmamoğlu şu yanıtı verdi:

-Önce 200 sayfa diye sızdırdılar. Yeni gerekçeleri oraya yazmak oradaki diğer üyelerin işi mi? Siz bir karar verdiniz. Bize göre Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz. Neticede bir karar verdiniz. O karar belli. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi?

"Masum insanları kandırıyorlar"

Binali Yıldırım'ın AK Parti'li olmayanlara "Büyükşehir pusulası verilmedi" iddiasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

-Aslında bunların skeçleri yazılır ve oynanır. Rakamlar onu söylemiyor. Büyükşehirde ilçelere oranla daha çok oy kullanılmış. Pozitif bilimle uğraşıyorsunuz siz. Masum insanları kandırıyorlar. 'Çaldılar' diyorlar. Kim çaldı. İzah edin.

"Kendileri yaptıklarına inanmıyor"

-Yarım günde insanlar içeri alınıyor, soruşturmalar ne aşamada? Kendileri yaptıklarına inanmıyor. Sayın Yıldırım, tavla oynuyor. "Hep mi yenileceğim" diye soruyor. Çaldılar' kavramı beni üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'deki görevlilere güvenini söylüyorlar."

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