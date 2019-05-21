HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den 8 ay sonra bir ilk

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den 8 ay sonra bir ilk

BB Erzurumspor'u Moses'in golüyle deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde tam 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında maç kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda 2019'da da ilk kez İstanbul dışında bir maçta galibiyete uzanmayı başardı.

Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 43 yaparken, ligde de 8. sıraya yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte Süper Lig'de tam 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında maç kazandı.

16 Eylül 2018 tarihinde Konyaspor'u deplasmanda Eljif Elmas'ın golüyle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana İstanbul dışında galibiyet yüzü görememişti. Konyaspor galibiyetinin ardından, deplasmanda 7.5 ay sonra kazanan ve Kasımpaşa'yı 3-1'le geçen Ersun Yanal'ın ekibi, Erzurumspor galibiyetiyle birlikte İstanbul dışındaki kötü seriyi de 8 ay 4 gün sonra sonlandırmış oldu. 

Ersun Yanal'ın ilk galibiyeti! 
Philip Cocu döneminde Konyaspor deplasmanında galip gelen ve sonrasında dış sahada kazanamayan Fenerbahçe, Erwin Koeman'la da deplasman galibiyeti elde edememişti. Göreve 16. haftada oynanan BB Erzurumspor maçıyla gelen Ersun Yanal'la birlikte ligin ikinci yarısında düşme hattından çıkan ve 8. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adam döneminde de deplasman maçlarında sorun yaşamaya devam etti.

Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, deplasmanda ise 2 kez kazanabildi. 31. haftada Kasımpaşa deplasmanında 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, Yanal'la birlikte İstanbul dışındaki ilk galibiyetini de Erzurum deplasmanında elde etmeyi başardı.

8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında kazanmayı başaran Fenerbahçe, bu sezon da ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikten sonra taraftarı önünde Akhisarspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle son 3 maçta 9 puan toplayarak ligde 8. sıraya yükselmeyi başardı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Arda Turan Fatih Terim'den özür diledi dönmek istiyor
Arda Turan Fatih Terim'den özür diledi dönmek istiyor
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar: İktidarın şovuydu
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar: İktidarın şovuydu
Merkez Bankası swap piyasasındaki TL faiz oranını düşürdü! Dolarda sert dalgalanma
Merkez Bankası swap piyasasındaki TL faiz oranını düşürdü! Dolarda sert dalgalanma
Saadet Partisi gündem oldu Mehmet Şevket böyle uyardı
Saadet Partisi gündem oldu Mehmet Şevket böyle uyardı
CHP, 23 Haziran İstanbul stratejisini belirledi! İşte detaylar...
CHP, 23 Haziran İstanbul stratejisini belirledi! İşte detaylar...
Google askıya almıştı ABD'den Huawei cep telefonları için yeni karar
Google askıya almıştı ABD'den Huawei cep telefonları için yeni karar
ÖNCEKİ HABERLER
Kuveyt Türk’ten kanserli çocukların umudunu artıracak bağış
Kuveyt Türk’ten kanserli çocukların umudunu artıracak bağış
Golden State Warriors uzatmalarda finale yükseldi!
Golden State Warriors uzatmalarda finale yükseldi!
2022 engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı son haber
2022 engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı son haber
Japon milletvekili Rusya ile savaş çağrısı yaptı ortalık karıştı
Japon milletvekili Rusya ile savaş çağrısı yaptı ortalık karıştı
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 2019 ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 2019 ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 1000 lira ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 1000 lira ödeme takvimi
Uzmanlar açıkladı işte evliliğe engel olan hastalıklar
Uzmanlar açıkladı işte evliliğe engel olan hastalıklar
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Yorumlar