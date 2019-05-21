Saadet Partisi gündem oldu Mehmet Şevket böyle uyardı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi beklenen İstanbul seçimlerine Saadet Partisi'nin dahil olması AK Parti çevrelerinde tepkiye yol açtı. AK Parti eski Tokat milletvekili ve Star yazarı Resul Tosun, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi'nin dünkü uyarısını köşesine taşıdı.

23 Haziran İstanbul seçimlerine katılma kararı alan Saadet Partisi, konuşulmaya devam ediyor. AK Parti kanadında Ekrem İmamoğlu lehine AK Parti'nin oylarını bölmekle suçlanan parti hakkında dikkat çeken bir yazı Star yazarı Resul Tosun'dan geldi.

Bu mu kardeşlik, bu mu siyaset?

"Yine Saadet" başlıklı yazısında Tosun, "10 milyon seçmenden sadece 103 bin oy almış adayın tekrar yarışa katılmasını kendi tabanınıza nasıl anlatacaksınız? Onca emek, onca para ne uğruna sarf edilecek? Bu mu Milli Görüş, bu mu israfa karşı duruş, bu mu kardeşlik, bu mu siyaset, bu mu bilgelik? " diye sordu.

"Müslüman milletimiz o eski kara ve kanlı günlere dönmek istemez"

SP’nin varlığı hakarete varmadığı sürece iktidarı ikaz açısından faydalı olduğuna değinen yazar, partinin seçime katılma kararını kin ve düşmanlık olarak niteledi. Tosun, SP’nin yayın organı olan Milli Gazete’de, Mehmet Şevkte Eygi'nin dünkü yazısından bir bölüme yer vererek yazısını tamamladı:

‘Müslüman milletimiz laikçilerden çok çekti. Din hocalarının asıldığı, medreselerin ve tasavvuf ocaklarının kapatıldığı, Ayasofya'da ezan okumanın ve namaz kılmanın yasaklandığı, dinsizlik terörü kasırgaları estirildiği o eski kara ve kanlı günlere dönmek istemez. Çok iyi belediye hizmetleri yapılmasına evet, Kemalizm ve laikçilik edebiyatına, gösterişlerine, provokasyonlara, ucuz ve gülünç popülizme hayır.’

Daha ne desin?!

Resul Tosun'un yazısının tamamı