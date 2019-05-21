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Kuvvet Komutanlıklarında flaş FETÖ operasyonu: 129'u asker 140 gözaltı

Kuvvet Komutanlıklarında flaş FETÖ operasyonu: 129'u asker 140 gözaltı

TSK bünyesindeki Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, görevdeki 129'u asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasında 11'i mahrem imam, 129'u muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı şüphelilerin, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Toplam 129 muvazzaf askere gözaltı

Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2’si albay 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 31 astsubay ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2’si albay 48 asker ile 11 ‘sivil imam’ hakkında gözaltı kararı verildi.

Toplam 140 şüpheliye yönelik düzenlenen ve büyük çoğunluğu gözaltına alınan şüphelilerden 41’inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce devam ettiği kaydedildi.

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