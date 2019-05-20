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Dışişleri Bakanlığı'nda flaş FETÖ operasyonu! Tam 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı

Dışişleri Bakanlığı'nda flaş FETÖ operasyonu! Tam 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı

Dışişleri Bakanlığı'na FETÖ'ye yönelik operasyonda 249 şüpheliden 78'inin gözaltına alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuyla ilgili 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 78 kişi gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile gerçekleştirilen sınavlarda FETÖ üyelerince, FETÖ üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı isnatlarına ilişkin sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturma kapsamanda, 2010 - 2011 - 2012 - 2013 yılları Aday Meslek Memurluğu sınavlarına istinaden ataması yapılan 275 şahıs bulunduğu belirtildi.

Bu şahıslardan 249'u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporları, ankesörlü telefonlar ile örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimi ile irtibatları, bylock kullanıcısı olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS KPDS gibi sınavlara ilişkin olarak düzenlenen olağan dışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edildi.

42 ilde eş zamanlı operasyon

20/05/2019 tarihinde Ankara ve diğer 42 ilde şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına yönelik operasyon başlatılmış olup 78 şüpheli yakalanmış diğer şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce çalışmalar devam etmektedir.

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