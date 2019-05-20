HABER /  GALATASARAY

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Başakşehir'i 2-1 yenerek 22.şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın, direkt olarak katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa'nın dev ligleri İspanya, İngiltere, Almanya'da grup aşamasında organizasyona katılacak ekipler netleşti. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken sadece Leipzig'in, temsilcimiz ile aynı torbada olması muhtemel duruyor.

İşte Galatasaray'ın olası rakipleri

1. torba
2019 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (Liverpool veya Tottenham)
2019 Avrupa Ligi Şampiyonu (Chelsea veya Arsenal)
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit

1. veya 2. torba
Liverpool
Chelsea
Tottenham

2. Torba
Real Madrid
Arsenal (Avrupa Ligi finalini kazanırsa)
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk

2. veya 3. torba
Benfica

3. Torba
Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)
Bayer Leverkusen: 61.00
RB Salzburg: 54.500
Valencia: 37.00

3. veya 4. torba
Genk
Galatasaray
RB Leipzig

4. Torba
Lille

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Florya'da coşkulu kutlamada Fatih Terim'den büyük jest
Foto Galeri Florya'da coşkulu kutlamada Fatih Terim'den büyük jest Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sarar ailesinin soyulma olayında yeni gelişme Türk İnterpol'ü devreye girdi
Sarar ailesinin soyulma olayında yeni gelişme Türk İnterpol'ü devreye girdi
Akit yazarı Yakışıklı'dan sert sözler: Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor
Akit yazarı Yakışıklı'dan sert sözler: Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor
Süleyman Soylu'dan 'veri kopyalama' açıklaması
Süleyman Soylu'dan 'veri kopyalama' açıklaması
Binali Yıldırım: İster başkan olayım, ister olmayayım söz veriyorum
Binali Yıldırım: İster başkan olayım, ister olmayayım söz veriyorum
Kırşehir'de feci kaza: Otomobil parçalandı
Kırşehir'de feci kaza: Otomobil parçalandı
Trump'tan tehlikeli çıkış: İran'ın sonu olur
Trump'tan tehlikeli çıkış: İran'ın sonu olur
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuğunun yanında eşini kurşun yağmuruna tutan doktorun ifadesi ortaya çıktı
Çocuğunun yanında eşini kurşun yağmuruna tutan doktorun ifadesi ortaya çıktı
Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli ilk eşi kimdir?
Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli ilk eşi kimdir?
Sevcan Orhan'a ne oldu hastalığı ne kanser mi son haber
Sevcan Orhan'a ne oldu hastalığı ne kanser mi son haber
Mustafa Cengiz'den iptal edilen 2 gole gönderme
Mustafa Cengiz'den iptal edilen 2 gole gönderme
Adana’da FETÖ/PDY operasyonu
Adana’da FETÖ/PDY operasyonu
20 Mayıs evde bakım parası yatan yeni iller listesi-2019
20 Mayıs evde bakım parası yatan yeni iller listesi-2019
DSP'de bir Ekrem İmamoğlu istifası daha
DSP'de bir Ekrem İmamoğlu istifası daha
Hercai 11. bölüm fragmanı
Hercai 11. bölüm fragmanı
Yorumlar