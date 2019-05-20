İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Başakşehir'i 2-1 yenerek 22.şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın, direkt olarak katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa'nın dev ligleri İspanya, İngiltere, Almanya'da grup aşamasında organizasyona katılacak ekipler netleşti. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken sadece Leipzig'in, temsilcimiz ile aynı torbada olması muhtemel duruyor.

İşte Galatasaray'ın olası rakipleri

1. torba

2019 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (Liverpool veya Tottenham)

2019 Avrupa Ligi Şampiyonu (Chelsea veya Arsenal)

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern Münih

PSG

Zenit

1. veya 2. torba

Liverpool

Chelsea

Tottenham

2. Torba

Real Madrid

Arsenal (Avrupa Ligi finalini kazanırsa)

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

2. veya 3. torba

Benfica

3. Torba

Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)

Bayer Leverkusen: 61.00

RB Salzburg: 54.500

Valencia: 37.00

3. veya 4. torba

Genk

Galatasaray

RB Leipzig

4. Torba

Lille