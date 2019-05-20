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Mustafa Cengiz'den iptal edilen 2 gole gönderme

İhlas Haber Ajansı

Başakşehir maçında atılan 2 golün iptal edilmesiyle ilgili olarak konuşan Mustafa Cengiz, “2 gol geçersiz sayıldığında çocukluğumu hatırladım. Eskiden çocukken 3 korner 1 penaltı oluyordu, şimdi 3 gol 1 penaltı oluyor” dedi.

Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da, Başkan Mustafa Cengiz, kurmaylarıyla birlikte Levent’te bulunan Galatasaraylılar Cemiyeti’ne geldi.

Girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, sözlerine gazetecilere teşekkür ederek başladı. Basın emekçilerinin yaz kış demeden takımı takip ettiğini ve bu nedenle hepsine teşekkür ettiğini söyleyen Mustafa Cengiz, “Bizim sesimizi kitlelere ulaştırdınız. Ligde mücadele eden 17 rakibimize de saygılarımı iletiyorum. Onların da verdiği emeklere teşekkür ediyorum. Başakşehir’i de tebrik ediyorum. Kıran kırana bir maç oldu. İnşallah onlar da Şampiyonlar Ligi’nde en güzel şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandırırlar. Galatasaray Başkanı olarak takımımızın başarısının devamını diliyorum. Mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah 3. kupayı da alırız ve inşallah Şampiyonlar Ligi’nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşır ve dikeriz” ifadelerini kullandı. 

“Taraftarın gücünü bütün dünya gördü” 
Bu şampiyonluğun herkes için anlamlı olduğunu söyleyen Cengiz, “Ben, bize ve bizim yönetimimize nasip ettiği için öncelikle teknik direktörümüz Fatih Terim’e, bütün teknik ekibine, tek tek futbolculara teşekkür ediyorum. Ölümüne mücadele ettiler ve hatta ayaklarını sahada bırakanlar oldu. Bugün de öyle mücadele ettiler. Başta Abdurrahim, Yusuf kardeşim olmak üzere bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve en başta da taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün taraftarın gücünü bütün dünya gördü. Taraftarın nasıl maç çevirdiğini gördük. Bugün 2-0’dan 2-1 olsaydı belki buruk bir sevinç olacaktı. Ama 1-0’lık yenilgiden galibiyete geçmemiz ve geri dönüş yapmamız, hem taraftarı hem de camiayı birbirine bağlayan çok önemli bir nokta. Futbolculara ve taraftara çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. 

“Eskiden 3 korner 1 penaltı olurdu, şimdi 3 gol 1 penaltı oluyor” 
Maçta atılan 2 golün iptal edilmesiyle ilgili olarak da konuşan Cengiz, “2 gol geçersiz sayıldığında çocukluğumu hatırladım. Ben pozisyonlara tek tek bir şey demiyorum. Bunları irdeleyecek durumda değiliz. Eskiden çocukken 3 korner 1 penaltı oluyordu, şimdi 3 gol 1 penaltı oluyor” dedi. Kupayı bugün almak istediklerini de söyleyen Cengiz, “Bugün kupayı almayı çok isterdim. Federasyonla görüşmeler yaptık ve mümkün olmadığı söylendi. İnşallah önümüzdeki hafta, stadımızda geçen yıl olduğu gibi taraftarımızla birlikte şanlı kupamızı taraftarımızla birlikte kaldıracağız” dedi. Son olarak UEFA Kupası’nın yıl dönümü hatırlatılan Galatasaray Başkanı, “Hem UEFA Kupası’nın yıldönümü hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yaktığı günün yıldönümü hem de Galatasaray’ın şampiyonluk yıldönümü oldu. 3 mutluluk bir arada. Taraftarımızın bunu ölçülü şekilde kutlamasını diliyorum. Hepsine teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 

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