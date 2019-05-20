HABER /  GÜNCEL

Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli ilk eşi kimdir?

Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli ilk eşi kimdir?

Sevcan Orhan'ın yoğun bakıma alınmasının ardından sevenleri hayatını araştırmaya başladı. Aslen Erzincanlı olan ve 36 yaşında olan Sevcan Orhan 2006 yılında bağlama ustası Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Uzun süre Hasan Şaş ile birlikyte olan Sevcan Orhan ayrıldıklarını duyurmuştu. Peki Sevcan Orhan kimdir, ailesi ve merak edilenler...

Sevcan Orhan'a ne oldu, hastalığı ne ve Sevcan Orhan kanser mi oldu soruları bir anda gündem oldu. Onur Akay sosyal medya hesabında ünlü türkücü Sevcan Orhan'ın Videotorakoskopi operasyonu geçirdiğini ve 2 gündür yoğun bakımda olduğunu duyurması üzerine tüm dikkatler Sevcan Orhan'a çevrildi. Peki 36 yaşındaki ve aslen Erzincanlı olan Sevcan Orhan kimdir, son durumu nasıl, kanser mi oldu? 2006 yılında Ümit Yılmaz ile evlenen Sevcan Orhan ile Hasan Şaş ilişkisi devam ediyor mu?

Onur Akay, ''Değerli sanatçı arkadaşımız Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirmiştir. Daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen Orhan'ın, sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim.'' ifadelerini kullandı..

Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.

Orhan'ın sağlık durumu hakkında menajeri Harun Belenkoğulları da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İşte Belenkoğulları'nın açıklaması:.

''Sanatçımız Sevcan Orhan Etiler'de bir hastanede gerçekleştirilen detaylı tetkiklerden sonra 15/05/2019 tarihinde Prof.Dr. Celalettin Kocatürk yönetiminde başarılı bir ''Videotorakoskopi'' operasyonu geçirmiştir. Tedbir amaçlı iki gün yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulan Sevcan Orhan, sağlık durumundaki olumlu gelişmeler neticesinde ''Normal yatan hasta'' birimlerine alınmıştır..

SEVCAN ORHAN KİMDİR: Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. Aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısı. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında 3'üncülüğü kazandı.

Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarında üslup ve repertuar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sarar ailesinin soyulma olayında yeni gelişme Türk İnterpol'ü devreye girdi
Sarar ailesinin soyulma olayında yeni gelişme Türk İnterpol'ü devreye girdi
Akit yazarı Yakışıklı'dan sert sözler: Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor
Akit yazarı Yakışıklı'dan sert sözler: Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor
Süleyman Soylu'dan 'veri kopyalama' açıklaması
Süleyman Soylu'dan 'veri kopyalama' açıklaması
Binali Yıldırım: İster başkan olayım, ister olmayayım söz veriyorum
Binali Yıldırım: İster başkan olayım, ister olmayayım söz veriyorum
Kırşehir'de feci kaza: Otomobil parçalandı
Kırşehir'de feci kaza: Otomobil parçalandı
Trump'tan tehlikeli çıkış: İran'ın sonu olur
Trump'tan tehlikeli çıkış: İran'ın sonu olur
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Cengiz'den iptal edilen 2 gole gönderme
Mustafa Cengiz'den iptal edilen 2 gole gönderme
Adana’da FETÖ/PDY operasyonu
Adana’da FETÖ/PDY operasyonu
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm fragmanı
DSP'de bir Ekrem İmamoğlu istifası daha
DSP'de bir Ekrem İmamoğlu istifası daha
Sevcan Orhan'a ne oldu hastalığı ne kanser mi son haber
Sevcan Orhan'a ne oldu hastalığı ne kanser mi son haber
Kadın 63. bölüm fragmanı
Kadın 63. bölüm fragmanı
TÜBİTAK'a 36 personel alınacak
TÜBİTAK'a 36 personel alınacak
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Yorumlar