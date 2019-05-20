Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak "19 Mayıs ve Atatürk" iddiaları!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 19 Mayıs ile ilgili kaleme aldığı yazısında "Atatürk'ün sağlığında resmî bayram bile değildi. Atatürk’e kutsiyet atfeden, peygamber muamelesi yapan yazılar ortalıkta dolaşıyor" değerlendirmesi yaptı.

Nagehan Alçı, dün kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini değerlendirdi. Alçı yazısında "19 Mayıs elbette önemli bir gündür ancak önemini bizzat Atatürk, 1927’de mecliste yaptığı Nutuk konuşmasında atfetmiştir. O zamana kadar bu tarih üzerinde durulan, milat kabul edilen bir tarih değildi" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun Samsun'a gitmesi doğru adım"

Muhalefet liderlerine davetiye gönderilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun Samsun'a gitmesinin normalleşme adına doğru bir adım olduğu da söyleyen Alçı, "Maalesef Mustafa Kemal bu ülkede her türlü kabahatin üzerini örtmek için bir tül gibi kullanılabiliyor. Sanki Atataürkçü olmak her suçu, her ayıbı telafi edermiş gibi bir hava yaratılıyor" diye eleştirdi.

"Dayakçıların Atatürk istismarından bıktık artık!"

"Bugün baktım, Sıla’ya uyguladığı şiddet nedeniyle mahkemeden ceza alan Ahmet Kural sosyal medyada en Atatürkçü paylaşımları yapmış" diyen alçı "Dayakçıların Atatürk istismarından bıktık artık!" diyerek sert tepki gösterdi.

"Fırsatçılık yapanlara dikkat!"

(...) Alçı sözlerini şöyle sürdürdü: 19 Mayıs’ın büyük etkinliklerle anılması elbette anlamlı ve güzel. Ancak bakıyorum bir kısım medya, hükümete yaranmak için yaptıklarının yarattığı tepkiyi örtmek adına Kemalizm propogandasına sığınıyor. Atatürk’e kutsiyet atfeden, peygamber muamelesi yapan yazılar ortalıkta dolaşıyor.

Ortak bir değer olan Mustafa Kemal’i ve Milli Mücadele’yi anma bahanesi ile eski yasakçı ortamı normalleştirmeyi, Atatürk’ü eleştirilemez ve resmi tarihin dışına çıkılarak konuşulamaz hale getirmeyi son derece yanlış ve tehlikeli buluyorum.

Alçı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

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