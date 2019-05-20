Sezai Temelli'den 23 Haziran için kritik mesaj

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran seçimlerine ilişkin “İstanbul’da seçimlere giderken bize soruyorlar HDP ne yapacak diye. Söyledik ne yapacağımız çok nettir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

YSK eliyle iptal edilen ve yenilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Temelli, “Kürtlerin ne yapacağını merak ediyorsan sadece seçimlere bakma, dön bak 40 yıldır ne yaptıklarına bak. Onca çıkartılacak ders varken bu dersleri çıkartamıyorsan sürükleneceğin yer acz çukurudur” ifadelerini kullandı.

Ne yapacağımız çok net

Temelli şunları söyledi: “İstanbul’da seçimlere giderken bize soruyorlar HDP ne yapacak diye. Söyledik ne yapacağımız çok nettir. Bugün artık herkes kendi kendine şu soruyu sormalı: HDP ne yapacak değil, ben ne yapacağım? Bu tecridin sonlanması, bu otoriter rejimin son bulması için ben ne yapacağım? Bu adımı birlikte attığımızda o dayanışma ağlarını var ettiğimizde, gücümüzün ne denli büyük olduğuna tanıklık edeceğiz."