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Brent petrolün varili 73,22 dolar

Brent petrolün varili 73,22 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,22 dolardan işlem görüyor. 

Cuma günü 73,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,29 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 73,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,50 dolardan alıcı buldu.

ABD ve İran arasında artan gerginlik petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump dün, Twitter hesabından İran'ı bir kez daha tehdit ederek, "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur." ifadesini kullanmıştı.

Üretim düşecek

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler hafta sonu bir araya geldi. Toplantıda, ülkelerin üretimi düşürme kararına uyum oranlarının memnun edici olduğu ve yılın ikinci yarısında üretimi düşürmeye devam edileceği sinyalleri verildi. Bu konudaki karar hazirandaki toplantıda kesinleştirilecek.

Brent petrolde teknik olarak 73,20 ile 73,33 dolar aralığının direnç, 72,94 ile 73,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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