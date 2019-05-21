Akşener: 19 Mayıs törenlerine katılmadık çünkü...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 19 Mayıs'ta Samsun'daki törene neden katılmadığını açıkladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener "Samsun'daki tören devlet töreni değildi, iktidarın şovuydu" diye konuştu. Meral Akşener Samsun'daki törenleri "tam anlamıyla bir riya" olarak niteledi.

Akşener 19 Mayıs'ta düzenlenen devlet törenine katılmamıştı. Liderlerin beraber verdiği fotoğraf çok tartışılırken Akşener neden katılmadığını söyledi.

Akşener'in törene katılmaması üzerine fısıltıların yayıldığını söyleyen Akşener, "Katılmadığımız o tören bir devlet töreni değil, iktidarın şovuydu. TC ifadesini devlet binalarından sökenlerin yaptığı o tören tam bir riyadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını hastanelerden, devlet kurumlarından silenlerin soluğu Samsun'da almaları tam anlamıyla riyadır." dedi.

Akşener sert söylemlerine devam ederek şunları söyledi: "6 Mayıs darbesiyle YSK eliyle Türk milletinin iradesini sayanların, Türk milletine kastetmiş bir caniye özgürlükler verenlerin hadi gelin Samsun'a demelerinin bir tutarlılığı yoktur.İş şova geldiğinde elindekini avucundakini döken iktidarın mesele vatandaşın refahı olduğunda ne kadar cimri olduğunu görüyoruz."istihdamda da önemlidir.

23 Haziran seçimleri için ise şunları söyledi:

"İstanbul seçimleri gösterdi ki bu muktedirlerin beka diye bir sorunu yokmuş. Beka sorunu seçim gecesine kadarmış. Nitekim Karadeniz'in Trabzon'un evlatlarına ettikleri lafı duyduk. İmamoğlu üzerinden Trabzonlulara Yunan imasında bulundu. Kendisi de bir Karadenizli olan Erdoğan'dan ses yok. Ben buradan sesleneyim, Karadeniz Türk'ün bayrağına bakıp çırpınandır."