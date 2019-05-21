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CHP, 23 Haziran İstanbul stratejisini belirledi! İşte detaylar...

CHP, 23 Haziran İstanbul stratejisini belirledi! İşte detaylar...

CHP’nin 23 Haziran İstanbul seçimi stratejisinin ayrıntıları netleşti. CHP, YSK kararını “Haksızlık ve gasp” olarak niteleyip farklı partilere oy vermiş 10 milyonu aşkın seçmenin vicdanına seslenecek.

Projelerin öne çıkacağı kampanyada 25 yıllık yönetime karşın Ekrem İmamoğlu’nun 18 günde yapabildikleri anlatılacak.

CHP’nin İstanbul’daki seçim koordinasyonu için görevlendirdiği yöneticiler arasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile İstanbul seçimleri için yapılan hazırlıkları Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya'ya anlattı.

18 günde gerçekleştirdiği icraatlar anlatılacak

Onursal Adıgüzel, 23 Haziran’da yenilenecek seçime ‘16 milyon İstanbullunun adayı’ olarak hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun yürüteceği kampanyanın ipuçlarını verdi. İstanbul için üretilen projelerin öne çıkarılacağı kampanyada, İmamoğlu’nun 25 yıllık yönetime karşın 18 günde gerçekleştirdiği icraatlar anlatılacak.

"Seçimde oy isterken de ayırt etmeyeceğiz"

Adıgüzel, "İnsanların politik tercihleri var ama hizmet alırken verirken nasıl ayırt etmediysek seçimde oy isterken de ayırt etmeyeceğiz. İstanbul’daki 10 milyon 570 bin 939 seçmenin oyuna talibiz" ifadelerini kullandı.YSK’nın iptal kararını “haksızlık ve gasp” olarak nitelendiren Adıgüzel şunları söyledi:

Biz bize oy vermemiş seçmenin de oyuna talibiz. Vicdanlı olan, ‘biz burada haksızlık gördük’ diyen binlerce, on binlerce insan var. Kampanyada onlara da dokunmak için çalışıyoruz. Geçmişte oy vermemiş olabilir, tereddütleri olabilir. Ama onlara 18 günlük icraatta yaptığımız işleri anlatma niyetindeyiz.

"Sandığa gitmeyen seçmene ulaşma" stratejisi

İstanbul seçimleri için MHP’nin ‘hemşehri harekatı’ ile AK Parti’nin ‘sandığa gitmeyen seçmene ulaşma’ stratejisi de CHP’nin gündeminde olacak. 

31 Mart seçimlerinde olduğu gibi, ne diğer partilerin adaylarıyla ne de iktidar bloğunun genel başkanlarıyla ilgilenen bir kampanya yürütmeyeceklerini anlatan Adıgüzel, "Biz İstanbul’un nasıl daha iyi yönetileceği, İstanbul’un kaynaklarının nasıl daha iyi kullanılacağı, vatandaşların sorunlarının nasıl daha iyi çözüleceğine odaklanacağız. Biz 16 milyonluk İstanbul’da sandığa giden, gitmeyen 10 milyon 570 bin 939 seçmenin tamamının oyuna talibiz" ifadelerini kullandı.

"Sandık başında daha güçlü olacağız"

Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü: Alt yapıyı hazırladık. Güvenlik önlemlerini daha da arttırıyoruz. Alternatif çözümlerle bir aksilik olursa diğerini devreye sokacak çalışmalar yürütüyoruz. Görevlileri belirliyoruz. Geçen seçime göre sandık başında daha güçlü olacağız. Yaklaşık 31 bin sandıkta binlerce gönüllü görevlimiz olacak. Süreci en yakından takip edecekler. Bir oyumuza dahi sahip çıkacağız. 

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