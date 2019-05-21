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Asamoah Gyan Gana Milli takımını bıraktı

İhlas Haber Ajansı
Asamoah Gyan Gana Milli takımını bıraktı

Kayserispor forması giyen Asamoah Gyan, Gana Milli takımını bıraktığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile son haftalarda attığı goller ile dikkat çeken Gyan, dün itibariyle Gana Milli takımını bıraktığı açıkladı.

19 Kasım 2003 tarihinden beri Gana Milli takımı forması giyen ve kaptanlığı yapan Gyan, 106 maçta 52 gol kaydetti. 

Gyan yaptığı yazılı açıklamada, "Ben aktif futbol hayatıma devam ederken Afrika Uluslar Kupası öncesinde yıllardır başarı ile yürüttüğüm kaptanlığın başka bir oyuncuya verilmeye çalışılması ve bunu direk bu turnuva öncesinde yapılması beni derinden üzdü ve düşündürdü. Aileme ve yakınlarıma danışarak bu kararı aldım. Gana ülkesine diğer yatırımlarda çeşitli yatırımlarla iş adamı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Ulusun ekselansları babasına teşekkür etmek istiyorum. Nana Addo, Dankwa Akufo, Addo diğer Fomer Başkanları H.E John Kufour, H.E. J.J. Rawlings, merhum Profesör Prof. Millis H.E. John Mahama, ekibim, 2003'ten bugüne kadar birçoğu yaşam için arkadaş olan ve birlikte çalıştığım tüm çalışanlar, koçluk yapan arkadaşlara ve gazetecilere teşekkür etmek istiyorum" dedi. 

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