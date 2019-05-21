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Merkez Bankası swap piyasasındaki TL faiz oranını düşürdü! Dolarda sert dalgalanma

Merkez Bankası swap piyasasındaki TL faiz oranını düşürdü! Dolarda sert dalgalanma

Merkez Bankası'dan swap piyasasında Türk Lirası ile ilgili son dakika hamlesi geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 100 bin dolar ve fazlası döviz alımında paranın ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçeceğini bildirmesinin ardından bir hamle de Merkez Bankası'ndan geldi. 

Merkez Bankası swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25,5'ten yüzde 24'e düşürdü.

Dolarda son durum şöyle:

Hamle sonrası dolar 6.0923 seviyesine çıktı

6.04 seviyesinde işlem gören dolar/TL, kararın ardından 6.0923 seviyesine kadar çıktı. TCMB 9 Mayıs'ta haftalık repo ihalelerine ara vermişti.

Euro/TL ise 6.7730 seviyesinde işlem görüyor.

6.05 seviyesinin altında başlamıştı

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu seyir dün TL'ye de yansırken, dolar/TL'de bir miktar aşağı yönlü hareket gözlenmişti. Dolar kuru güne 6.05 seviyesinin altında başlamıştı.

Piyasalar yakından takip ediyor

Piyasalar YSK’nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Limiti yüzde 40 yükseltmişti

TCMB, Nisan ayında Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmişti.

Swap ne demek?

Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Forward piyasalarda swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak tanımlanır.

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