Arda Turan Fatih Terim'den özür diledi dönmek istiyor

Başakşehir ve Barcelona’nın istemediği Arda Turan, Fatih Terim’den özür dilerken deneyimli hocaya Galatasaray'a dönmek istediğini belirtti.

Parıltılı bir futbol kariyerinin ardından barcelona'da kadroya giremedikten sonra Medipol Başakşehir'in yolunu tutan ancak beklenen performasın uzağında kalan ve özel hayatındaki skandallarıyla gündeme gelen Arda Turan ile Teknik Direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği iddia edildi.

İkilinin kısa bir görüşme yaptığı ve aradaki buzların tamamen eridiği öğrenildi. Bilindiği gibi milli takımda yaşananlardan dolayı ikilinin arası açıktı.

Küskünlük sona erdi

Takvim'de yer alan habere göre; Arda o olaydan sonra Fatih Terim'in babasının cenazesinde kendisini aramış ve ikili arasındaki kızgınlık bir anlamda sona ermişti. Bu gelişmelerden sonra Başakşehirli Arda ile Terim görüşmeye başladı.

İstenmeyen adam ilan edildi

Başakşehir Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan ile önümüzdeki sezon devam etmek istemiyor. İspanyol devi Arda ile yollarını ayırmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncu da eski kulübüne göz kırpıyor.



16 maçta 3 asist yaptı

32 yaşındaki Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Medipol Başakşehir ile toplamda 16 maça çıktı ve 793 dakikada 3 asist üretti.