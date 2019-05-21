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Kuveyt Türk’ten kanserli çocukların umudunu artıracak bağış

Kuveyt Türk’ten kanserli çocukların umudunu artıracak bağış

Son 7 yıldır 23 Nisan haftasında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) yararına kampanya düzenleyen Kuveyt Türk'ün bu yılki bağış miktarı 691 bin TL'ye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Değerlerimizle büyüyoruz" söylemiyle toplumsal değerleri temel alan sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, 2013 yılından bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında KAÇUV yararına kampanyalar gerçekleştiriyor.

Kuveyt Türk’ün kampanya sonunda müşterileri adına yapacağı bu yılki bağış miktarı 691 bin TL’ye ulaştı. Bankanın son 7 yıldaki toplam bağış miktarı ise 2 milyon 805 bin TL’yi buldu.

Son 2 yıldır KAÇUV’un 2. Aile Evi Projesi için "1’leri milyonlara ulaştıran umutla büyüyoruz" isimli bir kampanya sürdüren Kuveyt Türk, 2019 kampanyasının bağış çekini, düzenlenen bir törenle KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer’e takdim etti.

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