HABER /  SAĞLIK

Uzmanlar açıkladı işte evliliğe engel olan hastalıklar

Uzmanlar açıkladı işte evliliğe engel olan hastalıklar

Evliliğe engel olabilecek sağlık sorunları hakkında uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, evlilik hazırlıklarından en önemlisinin çiftlerin evlenmeden önce almaları gereken, tarama testlerini kapsayan sağlık kontrolleri olduğunu ifade etti.

Türk Medeni Kanunu’na göre evlenecek kişilerden sağlık raporu istenmesi zorunlu tutulmuştur. Sağlık raporu zorunluluğu evlilik öncesi çiftlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar, evlendikten sonra bebeklerinde ortaya çıkabilecek genetik geçişli hastalıklar ve bu konuda çiftlere uygun danışmanlık verilebilmesi için bir fırsattır.

Evliliğe engel olarak kabul edilen bulaşıcı hastalıklar; frengi, bel soğukluğu, yumuşak şankı, cüzam ve verem

Bu hastalar hiç mi evlenemez? 
Op. Dr. Özlem Bolayır, bazı sağlık sorunlarında evliliğe izni verilmediğini belirterek, "Uygun tedavi verilip geçtiği tespit edildikten sonra evlilik izni verilmektedir. Tüberküloz için ise 6 ay tedavi için erteleme sonrası, ikinci 6 ayda enfeksiyon geçmese bile eşe bilgi verilerek müsaade edilmektedir."

"Ancak yaygınlığı bu hastalıklardan daha fazla olan ve bulaşıcı niteliği olan HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C her ne kadar evliliğe engel teşkil eden bulaşıcı hastalıklar grubunda kabul edilmese de, tespiti çiftlere danışmanlık ve olası aşılama programı için oldukça önemlidir" dedi. 

Akıl hastaları evlenemez!
Bolayır, evliliğe mutlak engel tek hastalığın akıl hastalığı olduğunu ifade ederek, "Çiftlere yapılan tam kan sayımı ve özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayanlara yapılan ve hemoglobin elektroforez dediğimiz kan tahlili ile kalıtsal niteliği olan Talasemi ve Orak hücreli anemi gibi kalıtsal kan hastalıkları tespit edilebilmekte ve çiftler uygun genetik danışmanlığa yönlendirilebilmektedir."

"Çiftlere yapılan kan grubu tayini ile kan uyuşmazlığı tespit edilip, gebelik sonrası çiftlerin neler yapması gerektiği anlatılmaktadır. Her ne kadar yasal olarak bakılması zorunlu olmamakla beraber kızamıkçık, varisella virüslerine karşı yapılan taramalarla da bağışıklığı olmayanlar aşılama programına alınarak, ileride gebelik sırasında, bu virüslerden kaynaklı olabilecek kalp damar sistemi, beyin, göz ve işitme ile ilgili anomaliler önlenebilmektedir" şeklinde konuştu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar: İktidarın şovuydu
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar: İktidarın şovuydu
Merkez Bankası swap piyasasındaki TL faiz oranını düşürdü! Dolarda sert dalgalanma
Merkez Bankası swap piyasasındaki TL faiz oranını düşürdü! Dolarda sert dalgalanma
Saadet Partisi gündem oldu Mehmet Şevket böyle uyardı
Saadet Partisi gündem oldu Mehmet Şevket böyle uyardı
CHP, 23 Haziran İstanbul stratejisini belirledi! İşte detaylar...
CHP, 23 Haziran İstanbul stratejisini belirledi! İşte detaylar...
Google askıya almıştı ABD'den Huawei cep telefonları için yeni karar
Google askıya almıştı ABD'den Huawei cep telefonları için yeni karar
Kuvvet Komutanlıklarında flaş FETÖ operasyonu: 129'u asker 140 gözaltı
Kuvvet Komutanlıklarında flaş FETÖ operasyonu: 129'u asker 140 gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Eşini işyerinde sigortalı gösterenlere kötü haber
Eşini işyerinde sigortalı gösterenlere kötü haber
Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı
Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı
Karı koca çıplak halde birbirine sarılırsa oruç bozulur mu?
Karı koca çıplak halde birbirine sarılırsa oruç bozulur mu?
Asamoah Gyan Gana Milli takımını bıraktı
Asamoah Gyan Gana Milli takımını bıraktı
Bursaspor taraftarından pankartlı protesto
Bursaspor taraftarından pankartlı protesto
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Çarpışma 23. bölüm ön izleme
Çarpışma 23. bölüm ön izleme
Yorumlar