Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapı izin istatistiklerine göre, yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 2019 yılının ilk üç ayında, yıllık bazda yüzde 37.7 azaldı.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 42.5, yüzölçümü yüzde 37.7, değeri yüzde 19.8, daire sayısı yüzde 45.9 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Mart ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 19.7 milyon metrekare iken bunun 8.6 milyon metrekaresi konut, 7.6 milyon metrekaresi konut dışı ve 3.5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 11.5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2.6 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 14.3 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 4.8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 514 bin metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 75 bin 183 dairenin 66 bin 223'ü özel sektör, 7 bin 902'si devlet sektörü ve bin 58'i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 3.6 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 1.4 milyon metrekare ile Ankara, 1.2 milyon metrekare ile Konya illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Iğdır, Karabük ve Ardahan oldu.

Daire sayılarına göre İstanbul ili 13 bin 668 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 4 bin 375 adet ile İzmir ve 3 bin 783 adet ile Konya illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Karabük ve Bayburt oldu. (Tablo)