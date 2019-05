Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere tam destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Oğuzeli ilçesinde 300 çiftçiye 285 bin adet patlıcan fidesiyle Şehitkâmil ve Şahinbey ilçesinde 150 çiftçiye, 155 bin domates fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, üretecinin her zaman yanında durdu, tarım ve hayvancılığa sağladığı desteklerle Gaziantep modeli oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ustalık döneminde de üreticinin yanında olacak. Büyükşehir tarafından Nurdağı ve İslahiye ilçesinde kırmızıbiber fidesi dağıtımıyla başlanan destekleme çalışmaları, Oğuzeli ilçesinde patlıcan fidesi, Şehitkâmil ve Şahinbey ilçesinde domates fidesi dağıtımıyla devam etti. Önümüzdeki günlerde diğer ilçeler de fide dağıtım çalışmaları sürdürülecek.

6 yıldır çiftçilere destek veriyoruz

Oğuzeli ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyükşehir olarak Oğuzeli ilçesine yönelik yatırımlar hakkında bilgi veren Şahin, Türk ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül konserini de izledi.

Oğuzeli’nde 300 çiftçiye 285 bin adet patlıcan fidesi dağıttıklarını dile getiren Başkan Fatma Şahin, “Niye bunu yapıyoruz? Patlıcan, ev ekonomisi için çok önemli, hanımlar evde kurutma yapıyor, buranın patlıcanı çok özel, çünkü buranın toprağı çok özel, buranın suyu çok özel, buranın güneşi çok özel, buranın insanı çok özel. O yüzden biz de 285 bin fideyi, çiftçimizle buluşturuyoruz. Bunu şimdi yapmıyoruz, tam 6 yıldır bu işi yapıyoruz. Göreve gelin gelmez, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kurduk, şimdi de Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler’le birleştirdik."

"Oğuzeli için neler yapılacak? Toprağın sulanmasında, bölge için verilecek desteklerde, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve arıcılık alanına eğildik. Meralarda sondaj vurduk, güneş enerjisiyle küçükbaş hayvanların su ihtiyacı için çalıştık. ‘Ne kadar süt o kadar su’ dedik. Bunlarla ilgili çok özel projeler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bölgede toprak çok önemli, çiftçi çok önemli. Gastronomi memleketi nasıl olduk? Bütün Dünya bizim mutfağımızı nasıl tescilledi? Her şey topraktan başlıyor, çiftçimiz rahat etmeli, Oğuzeli rahat etmeli, Oğuzeli halkı rahat etmeli, beraberinde gençlere istihdam üretmeliyiz, bunun için gece gündüz demeden çok çalışıyoruz” dedi.

Gaziantep tarım şehridir

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ise, “Gaziantep, daha çok ihracat ve sanayi olarak konuşulur ancak bir tarım şehridir, son yıllarda gastronomisiyle ön plana çıkıyor. Gastronomi şehri olmamızdaki en büyük etkenlerden birisi mutfağımızı besleyen tarım ürünlerimizdir. Dolayısıyla babadan dededen kalma eski tarım usulleri yerine toprak değerli, bunu değerli kullanacak, daha fazla verimli kullanacak çalışmalar yapmak durumundayız. Büyükşehir olarak, çiftçilere verdiği desteklerle her zaman üreticinin yanında oldu” diye konuştu.

Çiftçinin her zaman yanındayız

Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler de şöyle konuştu: “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Bugün de burada sof domatesi dağıtıyoruz. 400 koli, yaklaşık 155 bin tane 150 çiftçimize domates fidesi dağıttık, bunların her biri 500 gram geliyor. Hasat döneminde çiftçilerin yanında olacağız. Ne kadar hasat topladıklarının, bu domatesin ne kadar verimli olduğunu, ne kadar başarılı olduklarının takipçisi olacağız. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in dediği gibi ‘Tarımıyla Yükselen Gaziantep’ için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz özellikle yöresel ürünlerin artmasından yanayız. Özellikle İslahiye’de biberin, merkezde sof domatesinin, Oğuzeli’nde patlıcanın üretiminin artmasını ve yerel üreticinin toprakla tam kavuşmasını sağlıyoruz.”