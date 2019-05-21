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LGS ne zaman 2019 LGS kaç soru kaç dakika olacak?

LGS ne zaman 2019 LGS kaç soru kaç dakika olacak?

Ortaöğretim öğrencilerinin büyük heyecanla beklediği LGS sınavı için geri sayım başladı. 1 Haziran'da iki oturum şeklinde yapılacak olan LGS sınavında öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Peki LGS sınav yerleri ve LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı ne zaman açıklanır?

LGS sınavı ne zaman, LGS sınav giriş belgesi ve LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak soruları şu günlerde binlerce öğrencinin tek gündemi. 8. sınıf öğrencilerinin isteğe bağlı olarak girecekleri LGS sınavı 1 Haziran'da  yapılacak ve öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. LGS ilk oturumu saat 9.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. LGS sınavında 60 dakika olan sayısal alan sınav oturumunun süresini 20 dakika uzatıldı. 80 dakikaya çıkardı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. 

1 Haziran 2019 tarihinde iki oturum olarak düzenlenecek LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Türkiye saatiyle birinci oturum 9.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Merkezi sınav başvuruları isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak. 
Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

SAYISAL ALAN TESTİNİN SÜRESİ 20 DAKİKA ARTIRILDI: Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Kılavuza göre Bakanlık, 60 dakika olan sayısal alan sınav oturumunun süresini 20 dakika uzatarak 80 dakikaya çıkardı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK: Sınav yerleri bilgisini de içeren LGS sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini 22 Mayıs 2019´dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerinden alabilecek, belgeler mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

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