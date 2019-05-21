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Kesin bilgi deyip yazdı! Tarafsız Bölge İmamoğlu yayını niye erken bitti

CNN Türk'te dün akşam ekrana gelen Tarafsız Bölge gündeme oturdu. Ahmet Hakan'ın İmamoğlu'nu konuk ettiği program sırasında rejiye bir telefon gelmiş. CNN Türk eski çalışanı Emin Çapa 'kesin bilgi' deyip yazdı.

Sosyal medyada CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programının vaktinden önce bitirildiğine yönelik iddialar TT oldu. Ahmet Hakan, 'süre bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını kesince aralarında şöyle bir diyalog geçti.

Ekrem İmamoğlu: "İstanbul belediyesi nasıl bir israf yapıyor?"
Ahmet Hakan: "Onu anlattınız"
İmamoğlu: "Hayır anlatmadım"
Ahmet Hakan: "#SüreBitti"
Ekrem İmamoğlu: "12 diye söylediler"

Rejiye telefon geldi iddiası
CNN Türk'ün eski çalışanlarından Emin Çapa olayın perde arkasına dair çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Programa müdahale olduğunu öne süren Emin Çapa, 'kesin bilgi' deyip rejiye gelen telefonla ilgili şu bilgiyi verdi:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
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Foto Galeri Süre bitti TT oldu Ekrem İmamoğlu CNN Türk yayınıyla ilgili iddia! Galeriye Gözat
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