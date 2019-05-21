İran'da uçakta 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İran’da Bem-Tahran seferini yapan uçakta 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran'da Bem-Tahran seferini yapan uçakta bir yolcuya ait 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İran'ın Kirman eyaletine bağlı Bem Havaalanı'nda emniyet birimleri tarafından yapılan operasyonda 2 uyuşturucu kaçakçısı ile birlikte aralarında havayolu personelinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Bem Havaalanı yetkilisi Muhammed Ziyaleddini, "Yapılan operasyonda 2 uyuşturucu kaçakçısı ve aralarında havaalanı personelinin bulunduğu 4 kişi metamfetamin taşıdıkları için gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu kaçakçılarının İran İstihbarat birimlerince Kirman eyaletinde takip edildiğini söyleyen Ziyaleddini, uyuşturucu şebekesinin metamfetamini Bem şehrinden başkent Tahran'a taşımak isterken yakalandıklarını belirtti.



Bem Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Tahran'a götürülmek istenen metamfetaminin Afganistan'da özel laboratuvarlarda üretilerek getirildiği belirtildi. Savcılık, yolcu uçağına hurma paketlerinin içerisine gizlenerek sokulan uyuşturucu maddenin emniyet birimlerince yapılan takip sonrası ele geçirildiğini açıkladı.