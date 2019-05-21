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Bayramda noterler açık mı 2019 ramazan bayramı noter çalışma saatleri

Bayramda noterler açık mı 2019 ramazan bayramı noter çalışma saatleri

Ramazan bayramı tatili için artık geri sayım başladı. 2019 yılı ramazan bayramında çalışanlar 9 günlük bayram tatili yapacak. Peki bankalar, noterler, PTT ve noter şubeleri bayram tatilinde açık olacak mı, arefe gününde noterler saat kaça kadar açık olacak?

Mübarek Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde binlerce çalışanı bayram tatili heyecanı sardı. 2019 yılında Başbakanlık kararı ile bayram tatili 9 gün oldu. Hal böyle olunca tatil planları çoktan netleşti. Peki 9 günlük bayram tatilinde bankalar, noterler, PTT ve noter şubeleri de tatil olacak mı, noterler hangi gün açık olacak, arefe günü noterler saat kaça kadar açık olacak? 

Özellikle hergün milyonlarca kişinin kullandığı bankalar, PTT merkezleri, Eczaneler ve Hastanelerin Ramazan Bayramı Arefesinde çalışma durumları merak ediliyor.

Bayramın hem hafta içine denk gelmesi hemde resmi bayram tatili olmasından dolayı kapalı olacak kurumlarda özellikle arefe günü açık olup olmayacakları merak ediliyor. Arefe günü (3 Haziran 2019 Pazartesi) bankalar, PTT’ler, noterler öğlene kadar açık olacak. 12:30'a kadar işlemler yapılabilecek, öğleden sonra resmi tatile girecek. 

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