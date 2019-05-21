HABER /  TRABZONSPOR

Rodallega transfer haberlerine sert çıktı

İhlas Haber Ajansı
Rodallega transfer haberlerine sert çıktı

Trabzonspor'da geleceği tartışılan isimlerin başında gelen Hugo Rodallega, hakkında çıkan transfer haberlerine sert tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka sonrası bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega'nın takımda kalıp kalmayacağı noktasında görüşmeler devam ederken, Kolombiyalı oyuncu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak ise açıklamalarda bulundu.

''Geleceğimle ilgili de bu maç sonrası konuşacağız"
Golcü oyuncu, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Yanlış bildirimler yayınlamayı bırakın. Benim durumum çok net; Trabzonspor ile devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynayacağımız maça kadar kulübüme en iyi şekilde hizmet edeceğim. Buna da herkesin saygı duymasını bekliyorum. Geleceğimle ilgili de bu maç sonrası konuşacağız" ifadelerini kullandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan tartışma sonrası Ahmet Hakan açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan tartışma sonrası Ahmet Hakan açıklaması
Fatura ağır oldu! Başakşehir'de 6 isim yolcu
Fatura ağır oldu! Başakşehir'de 6 isim yolcu
Şike görüşmesinin gizli kamera kaydı ortaya çıktı
Şike görüşmesinin gizli kamera kaydı ortaya çıktı
Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor
Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor
Galatasaray'dan Arda ve Burak'a olay gönderme
Galatasaray'dan Arda ve Burak'a olay gönderme
BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin yeni düzenleme ile ilgili açıklama!
BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin yeni düzenleme ile ilgili açıklama!
ÖNCEKİ HABERLER
Çerkes sürgünü nedir Çerkes soykırımı kaçıncı yılı oldu 2019
Çerkes sürgünü nedir Çerkes soykırımı kaçıncı yılı oldu 2019
Şempanzeler hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı! Meğer yavruları için...
Şempanzeler hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı! Meğer yavruları için...
MEB'den 'YKS' açıklaması
MEB'den 'YKS' açıklaması
"SOCAR Türkiye'de yatırımlarına devam edecek"
"SOCAR Türkiye'de yatırımlarına devam edecek"
Çerkes soykırımı nedir, ne zaman oldu Çerkes soykırımı tarihi
Çerkes soykırımı nedir, ne zaman oldu Çerkes soykırımı tarihi
Karı koca çıplak halde birbirine sarılırsa oruç bozulur mu?
Karı koca çıplak halde birbirine sarılırsa oruç bozulur mu?
Ramazan'da diş bakımı nasıl olmalıdır dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Ramazan'da diş bakımı nasıl olmalıdır dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Ramazan Bayramı ne zaman 2019 bayram tatili başlangıç tarihi
Ramazan Bayramı ne zaman 2019 bayram tatili başlangıç tarihi
Yorumlar