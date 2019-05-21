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Romanya Türk balıkçıların teknesine ateş açtı yaralılar ve gözaltıla var

İhlas Haber Ajansı
Romanya Türk balıkçıların teknesine ateş açtı yaralılar ve gözaltıla var

ROMANYA kıyılarında son dakika sıcak gelişmeler yaşandı. Romanya kıyı koruma görevlileri, bir Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Yaralılıların olduğu olduğu belirtilen teknede 8 Türk gözaltına alındı.

Romanya kıyı koruma görevlileri, Köstence yakınlarında balık avlayan bir Türk balıkçı teknesini birkaç saat takip ettikten sonra ateş ederek durdurduklarını, teknede bulunan 8 balıkçıdan 3’ünün hafif yaralandığını duyurdu. Yaralılar Kıyı Koruma botuna alındıktan sonra Türk balıkçı teknesinin battığı ifade edildi.

Romanya Kıyı Koruma görevlileri, Entegre Gözlem Sisteminin (SCOMAR) Karadeniz’de yaptığı gözlemde sabah 6.50 civarında Köstence’nin doğu tarafından 52 deniz mili uzaklıkta Romanya karasularında balık tutma faaliyetinde bulunan bir tekne tespit ettiğini açıkladı.

İkazlara cevap alınamadı iddiası

Açıklamada, derhal MAI 2112 kıyı koruma botunun Türk bayraklı, üzerinde ‘Baba Şenol’ yazılı botun peşine düştüğü, sözlü ikazlara bir cevap alınmadığı belirtildi.Yapılan açıklamada, takip manevraları sırasında ışık, ses, radyo sinyali gibi meşru irtibat yollarıyla Türk balıkçı teknesiyle irtibatın korunmaya çalışıldığı, daha sonra ikaz ateşe açıldığı belirtildi.

Tekne takip edildi

Hızlı Kurtarma botunun yardımına iki Kıyı Koruma botunun da eşlik ettiği belirtildi. Türk balıkçı teknesinin takibinde hava aracının da kullanıldığı kaydedildi.Saat 14.40’ta Türk balıkçı teknesinin durdurulduğu ve sınır koruma muhafızlarının tekneye yaklaşarak balıkçıların Romanya Kıyı Koruma botuna alındığı belirtildi.

Tekneye ateş açıldı yaralılar var

Türk balıkçı teknesindeki 8 balıkçıdan 3’ünün seken kurşunlarla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 2'sinin bacağından, birinin de kalçasından yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Türk balıkçı teknesi battı

Mangalya limanına getirilen yaralı Türk balıkçılarının Köstence Ambulans servisi tarafından bir sağlık birimine götürüldüğü belirtildi. İçindeki balıkçılık teçhizatı ve balıkların ağırlığı ve yaptığı hızlı manevralar yüzünden Türk balıkçı teknesinin battığı kaydedildi. Köstence Kıyı Koruma’nın, Köstence Mahkemesinden savcılarla olayı araştıracağı belirtildi.

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