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Fenerbahçe'ye Avrupa piyangosu vurdu! İşte ihtimaller

Fenerbahçe'ye Avrupa piyangosu vurdu! İşte ihtimaller

Trabzonspor'un UEFA'dan olası bir men cezası alması durumunda ligi altıncı bitiren Avrupa'ya gidecek. İşte Fenerbahçe, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor arasında kritik hesap.

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken Avrupa kupalarına katılma hesapları kızıştı. UEFA Yargı Dairesi'ne sevk edilen Trabzonspor'un olası bir men cezası alması durumunda Süper Lig'i 6. bitirecek olan kulüp Avrupa Ligi bileti alacak.

3 puan alıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek
Üst üste aldığı üç galibiyetle birlikte 43 puana ulaşıp 8. sıraya yükselen Fenerbahçe, ligin son haftasında kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor'un sezonu aynı puanla tamamlaması durumunda lig altıncısını üçlü averaj belirleyecek.

Üçlü averaj sistemi nasıl işliyor?
Üç takımın ligi aynı puanda bitirmesi durumunda, bu takımların arasında oynanan maçlarda alınan puanlar hesaplanıyor. Üç takımın arasındaki puan cetvelinde eşitlik olması durumunda ise maçlardaki gol averajına bakılıyor. Şayet eşitlik gol averajlarında da bozulmazsa üç takımın arasında oynanan maçlarda en fazla gol atan takım ligi 6. sırada tamamlıyor.

İkili averajlarda neler olacak?
İkili averajlarda Konyaspor ve Alanyaspor'dan üstün olan Fenerbahçe, ligin son haftası Antalyaspor maçını kazanması halinde ve Konyaspor veya Alanyaspor'dan birinin puan kaybetmesi durumunda sarı-lacivertli ekip Süper Lig'i 6. sırada tamamlayabilecek. 

Lig bu sonuçla biter ve Trabzonspor Avrupa'dan men cezası alırsa Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. 

Gelecek haftanın maçları ise şöyle;
Fenerbahçe - Antalyaspor
Başakşehir - Alanyaspor
Konyaspor - Akhisarspor 

Fenerbahçe, Konyaspor ve Alanyaspor'un maçlarını kazanması durumunda 3 takım aynı puana gelecek. Bu durumda 3'lü averaj esas alınacak. 

3 takımın birbirleriyle oynadıkları maçların skorları şöyle;
Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Konyaspor
Fenerbahçe 2-0 Alanyaspor
Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe
Konyaspor 2 - 0 Alanyaspor
Alanyaspor 2 - 4 Konyaspor

Bu skorlar esas alındığında Fenerbahçe ve Konyaspor eşit puana sahip ancak Konyaspor 1 averajla 3'lü averajda üst sırada yer alıyor ve ligi 6. sırada tamamlıyor. 

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