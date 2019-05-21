CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantısında gündemi değerlendiriyor...

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Uluslararası başarılara imza atmış bir takımdır"

-Müjdeli bir haberle başlayalım Galatasaray şampiyon oldu. Bütün Galatasaraylılara teşekkür ediyoruz. Galatasaray bir Türkiye ve dünya markasıdır. Uluslararası başarılara imza atmış bir takımdır.

"Geldikleri gitmenin yolunu Samsun'da başlattı"

-19 Mayıs emperyalistlere boyun eğmemenin direnmenin tarihidir. "Geldikleri gibi gidecekler" demişti, geldikleri gitmenin yolunu Samsun'da başlattı. 19 Mayıs yalnız düşman işgalinden kurtuluşun değil 23 Nisan'la birlikte ulusal egemenliğin kuruluşunun tarihidir. Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'i demokrasi taçlandırmak görevindeyiz.

TRT'ye eleştiriler

-Aramızda TRT çalışanları var. Anayasa diyor ki, haberler doğru verilecek. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda.20 Temmuz'dan bugüne bir CHP Milletvekili, Genel Başkanı TRT'ye davet edilmiş değildir. Burada kamu tarafsızlığı gölgelenmiştir.

"15 Temmuz'a kadar TRT ekranlarını bize kapattılar"

-15 Temmuz'dan sonra sarayda bir toplantı yapılmıştı ve bana sorulduğunda şunu söyledim: 'Yargı bağımsızlığını sağlamak zorundayız. TRT ne durumda biliyor musunuz? 15 Temmuz'a kadar TRT ekranlarını bize kapattılar.' Erdoğan 'Yanlış yapmışlar' dedi.

"Kimleri gönderiyorlar?"

-TRT, akıldan ve mantıktan mahrum hale gelmiş bir kurumdur. Üzülüyorum. TRT halkındır ve halkın kalsın diye mücadele ediyoruz. TRT havuz medyasının da sponsorluğunu yapıyor. TRT’de istihdam fazlası personel var deniliyor. 169 kişinin bu şekilde uzaklaştırılması planlanıyor. Ama diğer taraftan 280 personel alınıyor. Kimleri gönderiyorlar? Ödüllü saz ve ses sanatçıları, muhabirler, kameramanlar, spikerler var.

"Ne televizyonları izleniyor, ne gazeteleri okunuyor"

-Ses sanatçısını Tarım Bakanlığı'na gönderiyorlar. Bakan ne yapacak, müzik mi dinleyecek? Siyasal iktidarın kendi militanı haline getirdiği bir TRT var.

Bütün imkanları havuz medyasına aktarıyorlar. İstediğiniz kadar aktarın; ne televizyonları izleniyor, ne gazeteleri okunuyor.

"Son 1 yılda 1.376.00 kişi işsiz kaldı"

Son bir yılda 1.376.000 kişi işsiz kaldı. İşsizliği kim yaratıyor? Ekonominin başına atadılar sosyete damadı. Sosyete damat ekonominin 'e'sinden anlamıyor. Ekonomi ne diye sor, sadece cebindeki dolarları gösterir. Yatağa aç giren çocukları bilmez, ekmeksiz yaşayanları bilmez, fakirliği bilmez.

Geniş tanımlı işsizliğe baktığınızda 8 milyon 475 bin kişi işsiz. Bilboardlara istihdam seferberliği başlattık diye ilan asmışlar. İşsizlik seferberliği desen anlarım.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük vakasıyla karşı karşıyayız?"

Niçin işsizlik patladı? Neden Cumhuriyet tarihinin en büyük vakasıyla karşı karşıyayız? Türkiye üretimden koparıldığı için işsizlik patlak veriyor. Londra’daki bir avuç tefeciden para dilendiniz, dünyanın faizini ödediniz.

Çiftçi de perişan. Üretim yok. Büyük kentlerin varoşlarına asgari ücretle iş bulabilir miyim diye göç ediyor. Sorunu nasıl çözeceklerini de bilmiyorlar.

Ne işsizlik ne ekonomi sorununu bunlar çözemez. Çözmeleri için devlette planlama, liyakat lazım. Çözmeleri için dünya ekonomisini ve siyasetini iyi okumaları lazım. Hiçbirini yapamıyorlar.

Fabrikada, tarlada, hizmet sektöründe üretmezse o ülkede işsizlik olur. Yabancı parayla ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bitlis’teki sigara fabrikasını bile kapattılar.