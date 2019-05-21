Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çatı uçması, toz taşınımına dikkat
Meteoroloji'nin yayınladığı son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde etkisini arttırarak batı ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına bekleniyor.
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayınladı. Buna göre bugün bazı bölgelerde kuvvetli fırtına etkili olacak. Özellikle Ankara, Uşak, Konya, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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Kuvvetli rüzgar ve fırtının oluşturabileceği çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ile birlikte görüşme mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerekiyor.
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