Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çatı uçması, toz taşınımına dikkat

Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayınladı. Buna göre bugün bazı bölgelerde kuvvetli fırtına etkili olacak. Özellikle Ankara, Uşak, Konya, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.