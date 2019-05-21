Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çatı uçması, toz taşınımına dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çatı uçması, toz taşınımına dikkat

Meteoroloji'nin yayınladığı son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde etkisini arttırarak batı ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çatı uçması, toz taşınımına dikkat - Sayfa 1

Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayınladı. Buna göre bugün bazı bölgelerde kuvvetli fırtına etkili olacak. Özellikle Ankara, Uşak, Konya, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'de kuvvetli fırtına bekleniyor.  Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çatı uçması, toz taşınımına dikkat - Sayfa 2

Kuvvetli rüzgar ve fırtının oluşturabileceği çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ile birlikte görüşme mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerekiyor.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çatı uçması, toz taşınımına dikkat - Sayfa 3

İşte 5 günlük haritalı hava tahmini...

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çatı uçması, toz taşınımına dikkat - Sayfa 4
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