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CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Yıldırım ve İmamoğlu'nun ne kadar süre konuştukları açıklandı

CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Yıldırım ve İmamoğlu'nun ne kadar süre konuştukları açıklandı

CNN Türk, dün yayınlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu 'Tarafsız Bölge' programına dair açıklama yaptı. Buna göre Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye, İmamoğlu 1 saat 25 dakika konuştu.

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına dün, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu konuk oldu.

İmamoğlu burada gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Programın ilerleyen saatlerindeyse iki isim arasında gerginlik yaşandı.

AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İmamoğlu için yaptığı 'Pontus' benzetmesi, bu programda da gündeme geldi.

Hakan, "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye sorunca İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem. Ünlem işareti koyalım kapatalım" ifadesini kullandı.

​Bu tartışmanın ardından bir süre daha devam eden programın, 'gelen bir talimat sonucu erken sonlandırıldığı' iddia edildi. Programın iki saat sürmesinin planlandığı ileri sürüldü.

CNN Türk'ten açıklama

Söz konusu iddia sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu. 

CNN TÜRK Kurumsal İletişim tarafından yapılan açıklamada ise "13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur" dendi.

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