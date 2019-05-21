Habertürk Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a canlı yayında tartışma çağrısı yaptı

YSK kararıyla 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a Habertürk'ten bir çağrı geldi.

Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, iki aday seslenerek, “Projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım” dedi.

Arslan'ın program sonunda yaptığı çağrı şöyle:

“Katılımcı demokrasinin bir gereği ve vatandaşın seçme hakkının etkili kullanımı açısından Habertürk olarak bir çağrımız olacak. İstanbul seçimleri çok önemli. Bu seçimde yarışacak iki adayın gazetecilerin katılımıyla ekranda projelerini karşılıklı tartışmaları demokrasimize katkı sağlayacaktır.

Biz Habertürk olarak her iki sayın adaya buradan çağrı ve davet yapıyoruz. Buyrun Habertürk ekranlarında tarafsız, objektif ve adil bir platformda, Türkiye’nin Nabzı’nda, projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım. Her iki adaya saygıyla davetimizdir.”