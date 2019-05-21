Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? Üç anket şirketinden 23 Haziran tahmini
İSTANBUL seçimi için değerlendirmelerde bulunan kamuoyu araştırma şirketleri, seçmenini sandığa götürmeyi başaran tarafın avantajlı olacağına dikkat çekiyor.
İstanbul seçimi için değerlendirmelerde bulunan kamuoyu araştırma şirketleri, seçmenini sandığa götürmeyi başaran tarafın avantajlı olacağına dikkat çekiyor. 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tahminlerde bulunan kamuoyu araştırma şirketleri, AK Parti'yi kazanmaya daha yakın buluyor.
DW Türkçe'den Aslı Işık'ın haberine göre AK Parti cephesinin doğru bir seçim stratejisi yürüttüğünü belirten araştırma şirketlerinin yöneticileri, muhalefetin ise Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş seçmeni yeniden sandığa götürememe riski olduğunu vurguluyor. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı söylentilerinin mütedeyyin Kürt seçmende karşılık bulduğuna dikkat çekiyor.
Türkiye'nin en önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinin yöneticileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal kararından bu yana geçen iki haftalık süreçte, her iki tarafın seçim stratejisini ve kampanyasını değerlendirdi.
Sandığa gitmeyenler sonucu belirleyecek
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart'ta oy veren seçmenin kanaatinde bir değişiklik olmadığına, bu nedenle sandığa gitmeyenlerin seçim sonuçlarını belirleyeceğine inanıyor. MAK verilerine göre sandığa gitmeyen yüzde 17'lik bir kitlenin bulunduğunu hatırlatan Kulat, yüzde 10'un bu seçimde de doğal olarak sandığa gitmeyeceği ve kalan yüzde 6-7'lik oranın sonucu belirlemekte etkin olacağı kanısında.