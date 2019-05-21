Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? Üç anket şirketinden 23 Haziran tahmini

Sandığa gitmeyenler sonucu belirleyecek

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart'ta oy veren seçmenin kanaatinde bir değişiklik olmadığına, bu nedenle sandığa gitmeyenlerin seçim sonuçlarını belirleyeceğine inanıyor. MAK verilerine göre sandığa gitmeyen yüzde 17'lik bir kitlenin bulunduğunu hatırlatan Kulat, yüzde 10'un bu seçimde de doğal olarak sandığa gitmeyeceği ve kalan yüzde 6-7'lik oranın sonucu belirlemekte etkin olacağı kanısında.