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Habertürk’ten iki adaya davet

Habertürk’ten iki adaya davet

Habertürk, 23 Haziran’da tekrar edilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’na Türkiye’nin Nabzı programına birlikte katılmaları için çağrıda bulundu

Habertürk, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimine yaklaşık bir ay kala, iki adaya projelerini karşılıklı olarak anlatmaları için davette bulundu. AK Parti (Cumhur İttifakı) adayı Binali Yıldırımile CHP (Millet İttifakı) adayı Ekrem İmamoğlu’na yapılan çağrıda Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğündeki Türkiye’nin Nabzı programı için “Projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım” denildi.

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