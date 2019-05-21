HABER /  EKONOMİ

Adana’da buğday hasadı sürüyor

Adana’da buğday hasadı sürüyor

Adana'da bu yıl 1 milyon 530 bin dönüm alandan yaklaşık 700 bin ton rekolte beklenen buğdayın hasadı sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi’nde hasat yapılan buğday tarlasını ziyaret etti, üreticiden bilgi aldı.

Tekin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, buğdayın ülke için stratejik bir ürün olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ilk buğday hasadının Adana'da yapıldığını vurgulayan Tekin, kıraç araziler dışında dönüm başında 550-750 kilogram rekolte beklediklerini ifade etti. 

Buğdayın ton fiyatı ortalama bin 350 lira

Bu yılki fiyatların çiftçiyi memnun edebilecek seviyede olduğunu dile getiren Tekin, "Buğdayın ton fiyatı ortalama bin 350 lira. Bakanlığımız mazot ve gübre destekleri hariç bir ton buğdayda 100 lira destek verecek. Bu da üreticimiz için ciddi bir rakam, iyi bir destek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday taban fiyatını hasattan önce açıklaması da piyasayı olumlu etkiledi." ifadesini kullandı. 

Üretici İsmail Gökçedağ da bin dönüm tarlası olduğunu, yarısında buğday ekimi yaptığını belirterek verimden memnun olduğunu kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyeti dünyasını sarsan haber Deniz Keskin evinde intihar etti
Sosyeti dünyasını sarsan haber Deniz Keskin evinde intihar etti
Temelli: Kürt yok, kadın yok, tespih tanesi gibi dizilmişler, bu neyin ittifakı?
Temelli: Kürt yok, kadın yok, tespih tanesi gibi dizilmişler, bu neyin ittifakı?
Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'ya FETÖ'den 10 yıl hapis verildi!
Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'ya FETÖ'den 10 yıl hapis verildi!
CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Yıldırım ve İmamoğlu'nun ne kadar süre konuştukları açıklandı
CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Yıldırım ve İmamoğlu'nun ne kadar süre konuştukları açıklandı
Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi
Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...
ÖNCEKİ HABERLER
Emekliye ikramiye bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman?
Emekliye ikramiye bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman?
Habertürk’ten iki adaya davet
Habertürk’ten iki adaya davet
Çerkes sürgünü nedir Çerkes soykırımı kaçıncı yılı oldu 2019
Çerkes sürgünü nedir Çerkes soykırımı kaçıncı yılı oldu 2019
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sayısal bölüm soru cevapları
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sayısal bölüm soru cevapları
AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere yasak
AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere yasak
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızdan vazgeçti
Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızdan vazgeçti
Ramazan Bayramı ne zaman 2019 bayram tatili başlangıç tarihi
Ramazan Bayramı ne zaman 2019 bayram tatili başlangıç tarihi
Yorumlar