Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasıyla birlikte, eğitimde yeni çalışma takvimi de belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılında yaz tatili 2 hafta kısalacak, yerine kasım ve nisan ayında 1 hafta ara tatil olacak.

2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi MEB yeni iş takvimi hazır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda nisan ve kasım aylarında birer hafta ara tatil uygulanacağını açıkladı

Peki okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2019 2020 eğitim öğretim yılı takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR: 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlamış, 18 Ocak 2019 Cuma günü sona ermişti. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapıldı. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı. Eğitim öğretim takvimine göre okullar, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.



2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tatil açıklaması herkesi meraklandırdı. Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü? sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.

Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabilirizin peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz konusu olacak."

YENİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

* 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

* 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

* 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

* Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

* İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

* 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

* 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.