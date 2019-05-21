HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı!

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, HDP'li belediye meclis üyelerinin, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Geylani, "Tebligat yapılınca dün konudan haberimiz oldu" ifadelerini kullandı.

"Direkt İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı"

"Kanun Hükmünde Kararname'den (KHK) dolayı mazbata alamayan encümen ve meclis üyeleri de vardı" diyen Geylani, "Meclis üyeleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevden uzaklaştırıldı. Bizim dışımızda gelişen bir olay. Direkt İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Süreç devam ediyor. İleriki süreçte durum nasıl netleşir, bilmiyoruz" dedi.