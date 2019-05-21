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Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi

Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak olan Volkan Demirel, bundan sonraki kariyerine ABD'de devam edecek.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'le yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, yeni kaleci arayışına girerken tecrübeli eldivenin 17 yıllık sarı-lacivert defteri kapanıyor.

Fenerbahçe formasını 2002 yılından bu yana giyen ve mukavelesi haziran ayının sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Volkan Demirel’e artık veda edilecek.

Kariyeri şampiyonluklara kupalarla dolu
Tecrübeli file bekçisi, sarı-lacivertli takımda geçirdiği yaklaşık 17 yılda 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Unutulmaz performanslar sergilediği Fenerbahçe'de yaklaşık 600 maça çıkan Volkan, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa'yı kaldırdı.

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