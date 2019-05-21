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Metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya kesinlikle dikkat edin

Metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya kesinlikle dikkat edin

Metabolizmayı yavaşlatan hatalar hakkında bilgiler veren Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ “Çoğumuzun yakındığı bir durum" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı organizmada ya da canlı gözelerde devinimi, enerjiyi sağlamak için oluşan yaşam bilimsel ve kimyasal değişimlerin tümüne metabolizma denir. Vücudumuzda metabolizmanın yanlış ve düzensiz çalışması, yediğimiz yiyeceklerden tutun da gün içinde yaptığımız egzersizlere kadar dayanır.

Diyetisyen İmrağ ise, yapılan 5 hata hakkında şu bilgileri verdi: 

1. Gereğinden az enerji tüketmek: Kilo vermek için kalori kısıtlaması gerekli olmasına rağmen bazal metabolizma hızının altında bir enerji değeri ile beslendiğimizde metabolizmamız yavaşlar. Çoğu danışan çok az yemek yiyorum fakat zayıflayamıyorum der. İşte bunun sebebi gerekenden az enerji tüketimidir. O yüzden metabolizmamızın hızlı çalışması için gün içerisinde gerekli olan enerjiyi mutlaka almalıyız. 

2. Yetersiz protein alımı: Aldığımız her kalori, vücutta aynı şekilde tepkimeye yol açmaz. Farklı yiyecekler, farklı metabolik yollardan geçerler. Bu yolların bazıları diğerlerinden çok daha etkilidir. Besinlerin sindirilme, emilim ve metabolize edilme sırasında harcattığı enerjiye thermic effect of food (besinin termik etkisi) diyebiliriz.Proteinlerin termik efekti karbonhidrat ve yağlardan daha yüksektir. Proteinler metabolizmayı yüzde 20-30 değerinde hızlandırırken, karbonhidratlar yüzde 5-10 yağlar ise yüzde 3 oranında hızlandırmaktadır. Fakat bu da demek değil ki protein alımını abartalım. Gün içerisinde kg başına 0.8-1 gram protein alımı yeterli olacaktır. 

3. Hareketsiz yaşam: Günümüzde masa başı çalışma saatlerinin uzunluğu gün içerisinde hareketli olmamızı engellemekte ve metabolizma hızımızı yavaşlatmaktadır. Gün içerisinde yapılan egzersizler metabolizmayı hızlandıracağından aktif bir yaşam sürmeye dikkat etmeliyiz. 

4. Yetersiz uyku: Kaliteli uyku sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Kalitesiz ve az uyku kalp hastalıkları, diyabet ve depresyon görülme riskini arttırmaktadır. Bunların yanında metabolizma hızımızı da yavaşlatmaktadır. Bu nedenle en az 7 saat kaliteli gece uykusu hem sağlığımız hem de metabolizmamız için oldukça önemlidir. 

5. Şekerli içecek tüketimi: Şekerli hazır içeceklerin yüksek oranda tüketimi insülin direnci, diyabet ve obezite ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan araştırmalar aşırı fruktoz tüketiminin bel çevresinde ve karaciğerde yağlanmayı arttırdığını gösteriyor. Mümkün olduğunca şekerli ve tatlandırıcılı hazır içeceklerden uzak durmalıyız.” 

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