HABER /  GÜNCEL

LGS sınav yerleri açıldı mı LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

LGS sınav yerleri açıldı mı LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

Ortaöğretim öğrencilerinin büyük heyecanla beklediği LGS sınavı için geri sayım başladı. 1 Haziran'da iki oturum şeklinde yapılacak olan LGS sınavında öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Peki LGS sınav yerleri ve LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı ne zaman açıklanır?

LGS sınavı ne zaman, LGS sınav giriş belgesi ve LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak soruları şu günlerde binlerce öğrencinin tek gündemi. 8. sınıf öğrencilerinin isteğe bağlı olarak girecekleri LGS sınavı 1 Haziran'da  yapılacak ve öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. LGS ilk oturumu saat 9.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. LGS sınavında 60 dakika olan sayısal alan sınav oturumunun süresini 20 dakika uzatıldı. 80 dakikaya çıkardı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. 

1 Haziran 2019 tarihinde iki oturum olarak düzenlenecek LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Türkiye saatiyle birinci oturum 9.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Merkezi sınav başvuruları isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak. 
Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

SAYISAL ALAN TESTİNİN SÜRESİ 20 DAKİKA ARTIRILDI: Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Kılavuza göre Bakanlık, 60 dakika olan sayısal alan sınav oturumunun süresini 20 dakika uzatarak 80 dakikaya çıkardı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK: Sınav yerleri bilgisini de içeren LGS sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini 22 Mayıs 2019´dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerinden alabilecek, belgeler mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyete dünyasını sarsan haber avukat Deniz Keskin evinde intihar etti
Sosyete dünyasını sarsan haber avukat Deniz Keskin evinde intihar etti
Mehmet Ali Şahin'den ezber bozan çıkış: Keşke Akşener ve Demirtaş'ta fotoğrafta olsaydı
Mehmet Ali Şahin'den ezber bozan çıkış: Keşke Akşener ve Demirtaş'ta fotoğrafta olsaydı
YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
Cameni: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum
Cameni: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum
TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına jet yanıt
TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına jet yanıt
Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi
Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a para cezası
Galatasaray'a para cezası
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Ramazan'da diş bakımı nasıl olmalıdır dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Ramazan'da diş bakımı nasıl olmalıdır dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
85.00 karne ortamalası olan Takdir belgesi alabilir mi?
85.00 karne ortamalası olan Takdir belgesi alabilir mi?
HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı!
HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı!
Ramazan Bayramı ne zaman 2019 bayram tatili başlangıç tarihi
Ramazan Bayramı ne zaman 2019 bayram tatili başlangıç tarihi
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi MEB yeni iş takvimi hazır
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi MEB yeni iş takvimi hazır
MEB'den 'YKS' açıklaması
MEB'den 'YKS' açıklaması
Yorumlar