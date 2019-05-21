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Cameni: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum

Cameni: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum

Carlos Kameni, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini ve Espanyol'a geri dönmeyi düşlediğini açıkladı.

2017 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Carlos Kameni, sarı-lacivertli kulüpten ayrılabilir.

Fenerbahçe'de bu sezon lisansı çıkarılmayan ve hiçbir resmi maçta forma giymeyen deneyimli kaleci, Marca'ya verdiği röportajda durumunu anlattı ve ayrılık sinyali verdi.

''Ayrılmak istiyorum''
Daha fazla forma şansı bulmak istediğini dile getiren Kameni, ''Benim için karmaşık bir durum. Ben bir futbolcuyum ve oynamak, süre almak, rekabet içinde olmak istiyorum. Ancak istediğim nokta bu değil. Acı çekiyorum ve bu nedenle takımdan ayrılmak istiyorum'' diye konuştu.

''Burada devam etmek en kolayı ama...''
Mevcut sözleşmesine rağmen oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini belirten Kameni, ''Yabancı kontenjanı doldu ve kulüp bana lisans çıkarmadı. Antrenmanlara devam ediyorum, formdayım ama oynamak istiyorum. Burada bir sözleşmem var. Burada kalmak en kolayı ancak benim işim futbol ve futbol oynamak istiyorum'' dedi.

''Espanyol'a geri dönmekten onur duyarım''
Fenerbahçe'nin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten ve takımdan ayrılma konusunda sorun yaşamayacağını aktaran Kameni, 7 sene formasını giydiği Espanyol'a da transfer çağrısında bulundu.

''Orası benim evim''
Kameni, ''Açık ve net. Espanyol'a dönmeyi çok istiyorum. Ben bir Espanyol taraftarıyım ve bana kariyerimi yükseltme şansı veren bu kulübe dönmekten onur duyarım. Orası benim evim. Yuvama geri dönmek rüya gibi olur. Sanırım onlara yeniden yardım edebilirim. Kaleci Roberto'nun takımdan ayrılacağını biliyorum. Bu nedenle hem benim için hem de Espanyol için iyi bir fırsat olabilir'' dedi.

Fenerbahçe'deki ikinci sezonunu geçiren 35 yaşındaki Kamerunlu kaleci, geçen sezon toplamda yalnızca 16 maçta süre alabilmişti.

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