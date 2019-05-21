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Mehmet Ali Şahin'den ezber bozan çıkış: Keşke Akşener ve Demirtaş'ta fotoğrafta olsaydı

Mehmet Ali Şahin'den ezber bozan çıkış: Keşke Akşener ve Demirtaş'ta fotoğrafta olsaydı

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, Samsun'da lidelerin bir araya geldiği fotoğrafa ilişkin "Keşke o tabloya Meral Akşener'de iştirak etmiş olsaydı. Hatta bir adım daha atıyorum. HDP'nin Genel Başkanı da olsaydı" ifadelerini kullandı.

TBMM eski Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, milli mücadelenin 100. yılı kapsamında Samsun'da liderlerin bir araya geldiği törenle ilgili konuştu.

Şahin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu tabloyu son derece önemsiyorum"

-Dün Tütün İskelesi'nde ortaya çıkan tablo milletimizin gönlünü ferahlatmıştır. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine siyasi partilerimizin genel başkanları da bu törenlere iştirak ettiler. Orada hep birlikte birlik ve beraberlik görüntüsü verdiler. Bu tabloyu son derece önemsiyorum. Türkiye olarak böyle bir tabloya birlik ve beraberlik görüntüsüne şiddetle ihtiyacımız var

Akşener ve Demirtaş çıkışı

-Keşke dünkü o tabloya Meral Hanım'da iştirak etmiş olsaydı. Bir eksiklik olmuştur. Kendisi davetin geç ulaştığını ve devlet ciddiyetini göremediğini falan şeklinde bir gerekçe ile katılmadığını ifade ediyor ama kendisini yakınen tanıyan bir kişi olarak beni tatmin etmedi. Keşke o da fotoğrafın içerisinde olsaydı. Hatta bir adım daha atıyorum. HDP'nin Genel Başkanı da olsaydı. Onlar davet edilmedi. Neden davet edilmedi? Çünkü onlar bir türlü Türkiye partisi olmayı başaramadılar. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı görünümünden bir türlü kurtulamadılar. Arkalarını millete değil, PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayamaktan vazgeçmediler. Dileğimiz odur ki onlar terörle bir yere varamayacaklarını anlarlar, Türkiye Partisi olmaya karar verirler o tablo içerisinde onlarında olması Türkiye'ye zenginlik katacaktır. Türkiye'nin daha da güçlü olmasını sağlayacaktır.

YSK'nın istanbul kararı

-31 Mart seçimlerinde kural hatasının olduğunu kaydeden Şahin, "Kural hatasının ötesinde YSK Başkanı açıklama yaptı, 27 bin küsur oy farkıyla CHP adayı öndedir diye. Sonra itiraz ettik. Bu 27 bin oy farkı indi 13 bin küsura. İtiraz ettik yüzde 10'u sayıldı oyların. 16 bin oy Binali Bey'e verilecekken hiç edildi. Buna çalındı diyorlar. Bunlar Binali Bey'in hanesinde gözükmüyor. İtiraz ettikçe çıktı. Keşke YSK seçimlerin yenilenme kararını vermeden önce yapmış olduğumuz tüm sandıkların yeniden sayılma kararını verseydi, çok daha kısa yoldan bu çözülürdü. Ben inanıyorum ki yüzde 10'u sayıldığında 15 bin oyu heba olan Binali Yıldırım'ın yüzde 90'ı sayıldığında açık farkla seçimi kazanması muhtemeldir. Şuanda mağdur olmuş olan Binali Yıldırım Bey'dir. İnşallah bu mağduriyeti 23 Haziran'da İstanbullular düzeltecektir" ifadelerini kullandı.

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