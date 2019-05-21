Ahmet Hakan'ın Ekrem İmamoğlu programına ünlülerden tepki yağdı!
CNN Türk kanalında Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Ekrem İmamoğlu'nun sözünü sürekli kestiği ve yayını erken saatte bitirdiği iddiasına ünlü isimlerden tepki yağdı.
Başlangıçta programın 3 bölümden oluşacağını belirten Ahmet Hakan daha sonra programı yaklaşık 30 dakika erken bitirdiği söylendi. Hakan'ın bu hareketi ise sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Birçok ünlü isim, Ahmet Hakan'ın bu hamlesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
İYİ Parti'li Mehmet Aslan İmamoğlu'nun konuk olduğu programın erken bitirildiğini iddia etti. CNN TÜRK ise resmi twitter hesabından erken bitirildi iddiasına yanıt verdi. Yapılan açıklamada İmamoğlu'na 1 Saat 25 dakika, rakibi Binali Yıldırım'a ise 1 Saat 18 dakika süre verildiği belirtildi.
İşte ünlü isimlerin Ahmet Hakan'a tepkileri...
Programın adı 'Tarafsız Bölge' olmamış yalnız. 'Sahibinin sesi' daha mantıklı olurdu.
CNN'in ısrarla göstermek istemediği tablolar. Bize de ısrarla paylaşmak düşer.