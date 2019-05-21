Ahmet Hakan'ın Ekrem İmamoğlu programına ünlülerden tepki yağdı!

Başlangıçta programın 3 bölümden oluşacağını belirten Ahmet Hakan daha sonra programı yaklaşık 30 dakika erken bitirdiği söylendi. Hakan'ın bu hareketi ise sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Birçok ünlü isim, Ahmet Hakan'ın bu hamlesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.