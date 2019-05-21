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Meksika'da suçladıkları kadınları sokak ortasında dövüp saçını kestiler!

Meksika'da suçladıkları kadınları sokak ortasında dövüp saçını kestiler!

MEKSİKA’da hırsızlık yaparken yakalandığı öne sürülen 2 kadın sokak ortasında dövüldü, elbise ve saçları kesildi.

Olay, Meksika’nın Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula şehrinde meydana geldi.

Hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandılar

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 2 kadın bölgede bulunan Sebastian Escobar isimli marketten kıyafet çalmaya çalıştı. Daha önceden de bölgede hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın, iş yeri sahipleri tarafından hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı.

Saç ve elbiselerini kesti

Bunu polise bildirmenin işe yaramadığını belirten iş yeri sahipleri, yakaladığı 2 kadını sokak ortasında soyarak dövdü ve kadınların saç ve elbiselerini kesti. Olay anı ise çevredekiler tarafından kayda alındı. Kayda alınan görüntülerde, 2 kadının etrafında toplanmış öfkeli kalabalığın kadınlara vurduğu, kadınların saçını ve kıyafetlerini kestiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılıp, başlatılmadığı ya da herhangi bir gözaltı yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

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