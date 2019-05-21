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Fatura ağır oldu! Başakşehir'de 6 isim yolcu

Fatura ağır oldu! Başakşehir'de 6 isim yolcu

Galatasaray'a 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir'de kadro dağılıyor 6 isim sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

Medipol Başakşehir’de şampiyonluğun kaçması ortaya büyük bir fatura çıkardı. İstanbul ekibinde 6 futbolcuyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

İşte topun ağzında olan isimler
Takımda yaşı ilerleyen ve yüksek ücret kazanan oyuncularla yollar ayrılacak. Listede Adebayor ilk sırada yer alıyor. Demba Ba, 3 milyon Euro yıllık ücreti bulunan Clich, 6 aylık kontrat yapılan Serdar Taşçı ve 36 yaşına gelen Mossoro da topun ağzında olan isimler.

Emre ve Arda'nın durumu
Daha önce futbolu bırakacağını açıklayan 39 yaşındaki Emre’yle birlikte durumu merak edilen bir diğer isim ise Arda Turan. Ücreti konusunda resmi açıklama yapılmayan, ancak Barcelona’dan aldığı 7 milyon Euro’luk ücretin karşılandığı iddia edilen deneyimli futbolcunun bir yıl daha kiralık sözleşmesi var. Ancak Barcelona oyuncuyu istediği zaman satabiliyor. 

Başakşehir de İspanyol deviyle görüşüp Arda’nın satılması yönünde talepte bulunacak.

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