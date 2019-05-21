Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'inden Mesut Özil'e tarihi hediye
TRT dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'e tarihi bir hediye verdi.
Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Engin Altan Düzyatan’dan tarihi bir hediye geldi.
15
Engin Altan Düzyatan, ünlü futbolcuya düğün hediyesi olarak Diriliş Ertuğrul’da giydiği tarihi zırhlı kostümünü verdi.
25
Mesut Özil, diziyi izlerken Londra'daki evinden sık sık paylaşım yapmış hatta Gülşe ile dizinin setini ziyaret edip tüm ekibi tebrik etmişti.
35
Mesut Özil'in yakın dostunun hediye ettiği kostümü, Londra'daki çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığı 35 milyon euroluk lüks malikanesinin baş köşesine koyacağı bildirildi.
45