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Kuzey Koreli kadınlar Çin'de cinsel köleliğe zorlanıyor

Kuzey Koreli kadınlar Çin'de cinsel köleliğe zorlanıyor

Kuzey Kore'den kaçan binlerce kadının Çin'de cinsel köleliğe zorlandığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, "Kore Gelecek İnisiyatifi" adlı Londra merkezli sivil toplum kuruluşu, Kuzey Kore'den kaçan kadınların Çin'de uğradığı cinsel istismarı belgeleyen bir rapor yayımladı.

Kuzey Koreli kadınlar Çinli erkeklere satılıyor

Raporda, Çin'deki organize suç şebekelerinin Kuzey Kore'den kaçan veya kaçırılan yaşları 12 - 29 yaşlarındaki kadınların fahişeliğe, internet üzerindeki siber seks ağlarında çalışmaya zorlandığı ve evlilik için Çinli erkeklere satıldığı belirtildi.

Çin'e kaçak yollarla gelen Kuzey Koreli göçmen kadınların ülkelerine iade edilme korkusuyla adli makamlara başvurmadığı ifade edilen raporda, her yıl benzer durumdaki binlerce Kuzey Koreli kadının organize suç şebekelerinin ağına düştüğü kaydedildi.

Kadınların çoğu Çin'deki genelevlerde çalıştırılıyorlar

Raporda, kadınların çoğunun göçmen işçi nüfusunun yoğun olduğu Kuzeydoğu Çin'deki genelevlerde çalıştırıldığı, bir kısmının ise kırsal kesimlerde evlilik için satıldığı vurgulandı. 

Evlilik için satılan kadınların da kocaları tarafından köleleştirildiğine işaret edilen raporda, söz konusu kadınların şiddet ve cinsel istismara uğradığı ifade edildi.

Kuzey Koreli göçmen kadınlar istismara uğruyor

Siber seks ağlarının da seks ticaretinin giderek büyüyen bir parçası haline geldiğine dikkat çekilen raporda, Kuzey Koreli kadınların kamera önünde canlı yayında cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandığı ve internet üzerindeki bu türden yayınları izleyenlerin çoğunun Güney Koreli erkekler olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Kuruluş, Çin'deki Kuzey Koreli göçmen kadınların uğradığı istismara son verecek önlemlerin alınması için uluslararası topluluğa çağrı yaptı.

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