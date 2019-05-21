Kamuya 70 bin yeni memur alınacak İşte o kurumlar;

Yıl sonuna kadar 10 bin polis, 20 binden fazla sağlık görevlisi istihdam edilecek. Öte yandan, Adalet Bakanlığı zabıt katibi, PTT postacı, Tarım Bakanlığı da orman mühendisi alımı için ilan verdi.

TARIM BAKANLIĞI: Tarım ve Orman Bakanlığı da personel ihtiyacı olan kurumlar arasında yer alıyor. 2019 yılı için toplamda 5 bin kişilik alım yapılacağını duyuran bakanlığın alımları, sene sonuna kadar sürecek. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 2019 yılında 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 300 şoför, 800 memur, 1200 orman mühendisi alınacağı duyuruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI: 2019 yılının farklı dönemlerinde bölüm bölüm alım yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, toplamda 29 bin 600 kişiyi istihdam edecek. 2018 yılında personel alımının yapıldığı mayıs ve haziran döneminde, ilk personel alımlarının gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

G. SPOR BAKANLIĞI: Türkiye’nin önemli kurumlarından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından da, 2019 yılı içinde 1000 personel alımı yapılması planlanıyor. Haziranda başlaması öngörülen personel alımlarının, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Türkiye genelindeki birçok ilde alım yapacak olan KYK, ilan detaylarını internet sitesi üzerinden duyuracak.